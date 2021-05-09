面板廠加速布局大尺寸 今年電視上看50吋

全球面板廠喜迎產業最長周期，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等面板廠近年也積極擴大布局大尺寸、高值化市場，尋求穩定獲利，在去年疫情帶動遠距商機、宅經濟下，也讓全球電視面板尺寸加速擴大，預期今年平均尺寸更將從去年約 48 吋放大到 50 吋。

近年電視外型逐步朝著輕薄、無邊框、大尺寸發展，隨著高世代線面板產能陸續開出後，大尺寸電視更易量產，價格也相對親民化，根據研調機構統計，去年全球液晶電視平均尺寸已達 47-48 吋，主流電視尺寸也從過去 32 吋逐漸轉往 40-50 吋發展，加上 4K、8K、OLED 技術演進，同樣加速大尺寸化趨勢。

除了新世代產線開出外，去年宅經濟發酵也讓一般民眾傾向購買更大尺寸的筆電、平板、電視，運動賽事也加速面板尺寸放大，雖然日本東京奧運受疫情衝擊將延至今年舉行，但自從日本宣示將以 8K 進行轉播後，同樣掀起一波電視換購潮。

在大尺寸面板方面，台廠也已掌握先機，根據研調機構 Witsview 統計，去年全球前五大 TFT-LCD 大尺寸面板出貨數量廠商，依次為京東方、群創、友達、LGD、中國華星光電，分別拿下 30%、17%、13%、13%、6% 市占，而在 8K 大尺寸面板上，則主要由三星顯示器、友達分食。

展望未來，友達、群創因過往並未積極擴充產能，反而著重大尺寸、高職化產品發展，隨著面板持續朝更大尺寸發展，台面板雙虎更有利基強奪先機，今年也可望持續受惠遠距商機延燒，加上面板價格正向發展帶動下，營收、獲利表現均將維持高檔。