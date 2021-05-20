面板連漲一年5月價格續揚2-6% 漲幅逐步收斂

面板價格破天荒連漲一年，市調機構集邦旗下 Witsview 今 (20) 日公布 5 月下旬面板報價，均維持上漲走勢，其中，電視面板單月漲幅仍有 2-6%，顯示器、筆電面板漲幅則達 3-7%，集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，整體面板仍維持上漲格局，但小尺寸電視面板漲勢明顯收斂，預期第 3 季面板價格將趨於持平。

根據 Witsview 統計，5 月電視面板價格漲幅收斂達 2.2-4.8%，以 32、55 吋電視面為例，平均價格達 87、223 美元，較上月上漲 4、8 美元；27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格上漲約 3 美元，4 月平均價格達 92.7、42.5 美元。

觀察這波面板產業循環，去年 6 月以來已連漲一年，以 32、55 吋電視面板價格為例，去年 6 月下旬平均均價約 33、105 元，相比現在均價 87、223 元，均翻倍成長，漲幅達 163%、112%。

展望未來，邱宇彬指出，電視面板中，32、43 吋小尺寸產品因過去年價格漲勢最大，近期漲勢明顯收斂，反映終端品牌廠利潤考量、拉貨動能放緩，但大尺寸電視仍維持一定漲勢，預期第 3 季電視面板將回到穩定水準。

顯示器、筆電方面，邱宇彬認為，第 2 季均可望維持一定漲勢，但第 3 季隨著上游料況稍有緩解，整體價格走勢也將趨緩，預期顯示器面板將持平第 2 季，筆電面板則可望在各國政府數位教育政策支撐下，維持上漲格局。

邱宇彬表示，面板價格連漲一年，甚至從回 2017 年上半年高檔水準，下半年仍需要觀察整體料況、下游品牌廠、歐美終端市場需求等變數，預期價格反轉關鍵將落在第 4 季。

不過隨著，面板價格已連漲一年，市場看好，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受惠價格紅利，第 2 季營運將維持高檔，獲利可望再優於首季。