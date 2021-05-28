【Wen姐筆記】疫苗荒有解？國家隊力抗校正回歸 月季線攻防

雖然 MSCI 季度調整對台股連 9 降，但加權指數昨日尾盤再度見到國家隊出手，力抗校正回歸與外資 MSCI 調降賣壓，罕見出現最後一盤急拉，硬是讓加權指數收上 16600 點，以 16601.61 點作收，成交值放大至 5409 億元。月季線攻防今天進入第 4 個交易日，多空是否急於攤牌? 今日為周五，仍需留意中場以後盤勢變化。多空關鍵分界為 16520 點。關鍵密碼為 16486、16555 與 16653 點。

16500 點城池的戰略地位愈來愈重要，兩端哨站為 16486 與 16520 點。如再棄守 16486 點，台股還是有校正回歸風險! 16555 點與 16600 點則短多控盤氣勢的指標，16600 點兩端哨站為 16588 與 16633 點。闖過之後，多方還有再挑戰新高的企圖。下一站為 16700 點，兩端哨站為 16688 與 16722 點。如能挺進 16747 與 16777 點，多頭仍有企圖劍指 17000 點! 16800 點北端哨站為 16823，如能進入 16853 點，16900 兩端哨站為 16888 與 16919 點，闖過則進入 17000 點射門區!

不過如 16486 點未能挺住，需提防回測 16444 與 16400 點城池，16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，如棄守則近幾天的月季線攻防，多方完全居於劣勢! 如再棄守 16355 點，恐將第二度面臨修正回歸壓力測試，回到 16200 至 16300 點區間，需留意 16251 點重要據點，16300 點兩端哨站為 16279 與 16333 點，16200 點兩端哨站為 16183 點與 16222 點。棄守則提防再度往 16000 點回測!

隨各地方政府增設篩檢站，本土新冠肺炎疫情確診案例必然持續攀升，同時還得加上不斷的校正回歸確診數字。但觀察重點應放在陽性確診率上，如能在下周出現陽性確診率數字持續下滑，才能證明這 2 周的三級警戒收到成效，疫情擴散減速! 但在疫苗荒未見具體緩解前，防疫只能靠全民自我提高防疫意識與規格!

台股部分，仍在月季線攻防的十字路口，今天又是周五空軍日，但國家隊力抗校正回歸壓力測試的信念堅定，多空雙方都宜步步為營! 高檔爆量不追高，是此時此刻重要的平安符! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)