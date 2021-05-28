台灣5G商轉滿周年 影音使用時間、加值金額高於全球

台灣 5G 開台將在 6 月滿周年，通訊設備大廠愛立信發布 5G 消費者研究報告，台灣 5G 用戶每周使用影音的時間，比 4G 多出 3.5 小時，以及願意多付 4 成以上的加值服務費用，此兩項 5G 使用行為都高於全球。

愛立信調查，5G 帶動新的使用行為，包括台灣 5G 用戶比 4G 用戶，每週在高品質串流影音上的時間多 3.5 小時，增幅高達 37%，相較於全球平均增加 1 小時高；每周在雲遊戲上平均多花 0.5 小時。

使用虛擬實境 (VR) 應用程式方面，全球 5G 用戶每週平均時間增加 1 小時，台灣 5G 用戶則增加 0.5 小時，此外，有 22% 台灣 5G 用戶升級 5G 後，減少手機連結 Wi-Fi，比全球平均高出 2 個百分點。

各界積極打造 5G 創新應用服務，愛立信表示，雖然全球有 7 成 5G 用戶對市面上的 5G 創新服務和應用程式並不滿意，不過台灣有高達 74%5G 用戶期待更多的創新服務。

值得注意的是，台灣消費者願意在數位創新加值服務多付 40% 以上的費用，比起全球平均願意多付 20-30% 比例高出許多。愛立信認為，加速 5G 創新應用服務商業化，如 Hi-Fi 音樂、雲遊戲、5G TV、運動賽事和演唱會的現場和遠距沉浸式體驗等，將有機會推動消費者升級 5G。

愛立信提出 5 項建議，有望滿足消費者對 5G 期望，包括透過向消費者推廣 5G 的價值來消除知識差距、改善室內 5G 網路覆蓋以提升用戶體驗、滿足新 5G 服務帶來的網路需求、了解並消費者對 5G 的核心訴求以發展創新 5G 應用案例，以及與生態系夥伴合作，加速推動 5G 創新服務與應用。