中菲行看海空運業務下半年更熱 訂7/9發現金股利

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 董事會今 (28) 日通過，除息交易日為 6 月 15 日，並將於 7 月 9 日發放現金股利，展望後市，隨著海空運運價節節攀升，中菲行目前營運動能相當暢旺，海運業務第三季迎來傳統旺季，第四季又有空運旺季報到，全年營運樂觀。

中菲行董事會今日通過 109 年度盈餘分配的現金股利的除息基準日為 6 月 21 日，除息交易日為 6 月 15 日，含息最後買進日為 6 月 11 日，並將於 7 月 9 日發放現金股利。

中菲行說明，本次盈餘分配的股東紅利，包括現金股利每股 5.2 元，另股票股利每股 0.8 元將提請股東常會決議後發放，而原定 6 月 10 日召開股東常會依規定延期，將擇日另行召開董事會，重新決議股東常會召開日期並依法公告。

中菲行第一季海運業務年增逾 90%，再加上空運價格易漲難跌，進一步推升營運動能，單季稅後純益 3 億元，年增 207.9%，每股純益 2.38 元，創單季次高，進入第二季後，海空運運價節節攀升，目前營運動能相當暢旺。

貨攬業者認為，6 月底前海運塞港市況不可能緩解，而第三季又進入傳統旺季，全球的塞船問題很難紓解，並使部分貨品海轉空，帶動空運運價持續維持歷史高檔。

海運諮詢機構 Alphaliner 最新指出，5 月亞洲至美西航程均已被訂滿，無論報價如何，一有艙位釋出隨即被搶完，外資估計，跨太平洋航線的價格有望再上漲 10-20%。

由於第二季淡季不淡，第三季將進入海運傳統旺季，而第四季緊接著有空運旺季報到，中菲行今年營運樂觀無虞。