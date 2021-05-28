日本自民黨部會 要求日本政府向台灣供應AZ疫苗

日本執政黨自民黨的外交部會等在週五 (28 日) 召開會議，提議向台灣提供新冠疫苗，要求日本政府把購得的一部分 阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 疫苗供應給台灣，日本政府已針對這項緊急支援方案展開討論。

台灣因種種因素無法順利取得疫苗之際，《日本經濟新聞》週五 (28 日) 報導，日本自民黨外交部會部長佐藤正久在 28 日上午的會議當中，敦促日本政府檢討向台灣提供 AZ 疫苗事宜。針對萬一施打 AZ 疫苗後產生健康損害而衍生出賠償的問題，日本政府予以整理與討論。

日本截至目前共從美國輝瑞與莫德納購得 2.4 億劑 (1.2 億人份) 的新冠疫苗，另外也和阿斯特捷利康簽下 1.2 億劑 (6000 萬人份) 的疫苗供應合約，數量足供所有的日本民眾施打。

雖然日本在 5 月 21 日通過 AZ 疫苗及莫德納疫苗的製造使用許可，但由於 AZ 疫苗證實仍有極低機率引發血栓症狀 (特別是年輕族群) 的疑慮，日本當局決定繼續討論 AZ 疫苗的施打對象，暫時不會納入公費接種的清單當中。

自民黨的外交部會等於週五 (28 日) 當天，彙整台灣政策相關的全方面提案建言。並且成立台灣政策專案小組，極積要求日本政府讓台灣加入「跨太平洋夥伴協定」(TPP)。另外為了確保「海上通道」(Sea Lane) 的安定及提升制衡能力，也打算與台灣在防災及海上救難方面強化彼此間的合作關係。

此外，為了促進台、日兩國議員之間的交流，也會努力促成外交及國防部會的部長層級會談。

日本在今年 4 月的美日元首會談、以及這個月的 G7 外長會議的共同聲明當中，在有關制衡中國威脅的議題都提到台灣。理由是台灣萬一遭遇不測，半導體短缺情形將更加嚴重，汽車及其他重要產業恐遭遇難以想像的重創。