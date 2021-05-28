日本自民黨部會 要求日本政府向台灣供應AZ疫苗
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日本執政黨自民黨的外交部會等在週五 (28 日) 召開會議，提議向台灣提供新冠疫苗，要求日本政府把購得的一部分 阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 疫苗供應給台灣，日本政府已針對這項緊急支援方案展開討論。
台灣因種種因素無法順利取得疫苗之際，《日本經濟新聞》週五 (28 日) 報導，日本自民黨外交部會部長佐藤正久在 28 日上午的會議當中，敦促日本政府檢討向台灣提供 AZ 疫苗事宜。針對萬一施打 AZ 疫苗後產生健康損害而衍生出賠償的問題，日本政府予以整理與討論。
日本截至目前共從美國輝瑞與莫德納購得 2.4 億劑 (1.2 億人份) 的新冠疫苗，另外也和阿斯特捷利康簽下 1.2 億劑 (6000 萬人份) 的疫苗供應合約，數量足供所有的日本民眾施打。
雖然日本在 5 月 21 日通過 AZ 疫苗及莫德納疫苗的製造使用許可，但由於 AZ 疫苗證實仍有極低機率引發血栓症狀 (特別是年輕族群) 的疑慮，日本當局決定繼續討論 AZ 疫苗的施打對象，暫時不會納入公費接種的清單當中。
自民黨的外交部會等於週五 (28 日) 當天，彙整台灣政策相關的全方面提案建言。並且成立台灣政策專案小組，極積要求日本政府讓台灣加入「跨太平洋夥伴協定」(TPP)。另外為了確保「海上通道」(Sea Lane) 的安定及提升制衡能力，也打算與台灣在防災及海上救難方面強化彼此間的合作關係。
此外，為了促進台、日兩國議員之間的交流，也會努力促成外交及國防部會的部長層級會談。
日本在今年 4 月的美日元首會談、以及這個月的 G7 外長會議的共同聲明當中，在有關制衡中國威脅的議題都提到台灣。理由是台灣萬一遭遇不測，半導體短缺情形將更加嚴重，汽車及其他重要產業恐遭遇難以想像的重創。