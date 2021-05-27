〈鉅亨看世界〉日本1.2億劑AZ疫苗 究竟將何去何從？

疫苗被視為是解決新冠疫情的重要方式之一，日本社論指出，九州唯一疫苗製造廠商 KM Biologics，接受英國大型藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 的委託，展開新冠疫苗 (簡稱 AZ 疫苗) 的生產，但由於 AZ 疫苗未被日本政府納入公費接種清單，高達 1.2 億劑的 AZ 疫苗何去何從，引起市場關注。

日本當局在 5 月 21 日通過 AZ 疫苗及莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 疫苗的使用許可，但由於 AZ 疫苗經確認後、在非常低的機率下有引發血栓症狀的疑慮，特別是年輕族群，日本當局認為，AZ 疫苗施打對象方面仍需持續討論，因此先不納入公費接種清單。

然而，日本政府在去 (2020) 年 12 月的時候，和英國阿斯特捷利康簽下 6000 萬人份 (1.2 億劑) 的疫苗供應合約，其中有 1500 萬人份將從海外進口疫苗原液，另外的 4500 萬人分則交由兵庫縣的生技廠商 JCR Pharmaceuticals(4552-JP) 負責生產，進口的疫苗原液也將由 KM Biologics 與第一三共 (4568-JP) 在進行成分調整後、裝瓶包裝，在日本國內完成所有製造。

也就是說，日本目前就有 1.2 億劑的 AZ 疫苗，在日本政府未列入公費清單後，龐大的 AZ 疫苗如何消化，引起當地市場討論。

目前日本當局正大舉推動新冠疫苗公費接種，使用的疫苗以輝瑞 (PFE-US) 為主，加上甫獲製造使用許可的莫德納。

輝瑞及莫德納疫苗目前可施打於日本所有 16 歲以上的國民，關於 AZ 疫苗的出路，日本有聲音指出，可交付給 COVAX，或部分作為日本國內儲備之用，甚至可設年齡限制進行施打。

AZ 疫苗在一般 2°C~8°C 的冷藏條件下，最短可以儲放半年，運送及管理也較具彈性。