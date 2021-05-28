運價漲！亞歐貨櫃航線費率首度突破1萬美元

亞歐貨櫃航線的運價持續上漲，最新報價突破 1 萬美元，為史上首見，供應鏈吃緊正讓進出口業者大感吃不消。

海運諮詢機構 Drewry 周四 (27 日) 公布的 Drewry 世界貨櫃運價指數 (WCI) 顯示，從上海到鹿特丹的 40 呎貨櫃運價攀抵 10174 美元，比前一周上漲 3.1%，與去年同期相比更跳漲 485%。

不只亞洲航線，追蹤八條主要航線的綜合運價也創新高。Drewry 統計八條主要航線的綜合指數報 6257 美元，比前一周上漲 2%，比去年同期則上漲 293%。

貨櫃海運價漲到歷史新高。圖表取自 Bloomberg

今年海運現貨市場緊張，美國等地許多業者不得不替每艘貨櫃船支付超過 1 萬美元的費用，甚至付出高額的附加費用給航運業者，以確保準時交貨和裝貨。

貨櫃運價上漲反映市場需求暢旺，消費者採買和企業積極備貨之下，全球貿易主要仰賴的 20 呎和 40 呎貨櫃供不應求，蘇伊士運河塞船和貨輪塞滿主要港口，更進一步推升運價。

進口商大感吃不消。美國服飾零售商 Burlington Stores 表示，由於供應鏈支出增加、貨物運輸情況惡化，公司的營業利潤在年底前可能持續受抑制。

海運業則是受益的一群，全球最大貨櫃輪業者馬士基 (A.P. Moller-Maersk) 的股價在本周稍早站上歷史新高，以色列 ZIM Integrated Shipping Services 本月股價狂飆，如今股價水準是 1 月以每股 15 美元 IPO 時的三倍以上。

波羅的海國際航運公會 (BIMCO) 表示，今年前五個月的貨櫃船新訂單暴增。

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