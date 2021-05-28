廣華-KY出貨添新動能 蘇州太倉新廠Q4試產

汽車零組件廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (28) 日召開法說會指出，為擴展華東市場，位於蘇州太倉市新廠主體工程已完成，預計第四季試量產，第三季襄陽廣佳也將完成二期廠興建，隨著中國車市持續復甦，出貨動能持續加溫。

廣華是中國華南、華中地區汽車內飾產業領導廠商，為擴大布局華東，廣華表示，於蘇州太倉市建置新廠，主體工程已完成，預計第四季試量產。

廣華說明，第一季合併營收來自日系車廠占比約 70%，內銷客戶主要有東風日產、東風本田、廣汽豐田、廣汽本田、廣汽三菱、長安馬自達等，另有歐美系占比 15.18%，自主品牌占 12.03%，對旗下多款汽車內飾件保持良好的拉貨力道，尤其是轉印件有強烈的需求，因此，預計 6 月東莞本廠完成二期模內轉印線。

據統計，中國前 4 月新車銷售 874.8 萬台，年增 51.8%，其中，乘用車增加 53.1%，就國別來看，品牌車廠銷售有洗牌現象，僅韓系車減少，市場份額以自主品牌、日系和德系品牌車廠為主。

廣華進一步表示，儘管日本晶片廠火災造成車用晶片短缺等供應鏈問題，恐造成日系車廠第二季全球產量減少，但中國政府日前積極推出 2021 年全國消費促進月活動，加上上海國際車展與各地陸續積極舉辦地方車展，包括本田推出 2 款全新電動車款、日產新版奇駿首度公開亮相，豐田也首次發表的純電運動休旅車概念車，新車銷售市況仍維持熱絡。

展望後市，廣華正持續深化新環保、輕量化等內飾件技術開發設計與量產能力，爭取與更多品牌車廠合作機會，目標從二階零件供應商轉型為一階供應商。