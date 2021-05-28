金萬林分子檢測實驗室獲認證 搶攻千億美元市場

國內基因檢測廠金萬林 (6645-TE) 今 (28) 日公告，旗下精準醫療分子檢測實驗室通過台灣 TFDA 審查，符合精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務 (LDTS) 指引，列冊登錄實驗室名單，將與醫療相關單位合作，建構基因檢測中心，搶攻千億美元市場。

金萬林表示，精準醫療分子檢測實驗室列冊登錄 LTDS，可提供個人化醫療、臨床癌症基因檢測報告、臨床醫藥資訊分析，應用涵蓋癌症標靶用藥檢測、遺傳 BRCA 基因檢測、癌症檢測、病理常規檢測等。

金萬林初期將先投入醫院精準醫學業務代檢服務，後續將擴大與醫院合作投放檢驗產品，規劃醫學認證實驗，累積大數據資料庫建構基因檢測中心，預期對公司未來營運能有明顯貢獻。

據研究報告顯示，近年精準醫藥市場規模快速成長，2016 年全球精準藥物市場規模為 435.9 億美元，預估 2026 年市場規模上看 1417 億美元，年複合成長率達 11.23%，其中又以癌症治療為主。

金萬林指出，目前檢測服務端有三大方向，在醫院檢測服務方面，公司能病患的基因檢測資料，醫師可做出適合的藥物及治療方法；研究單位人員則可將臨床檢體，透過定序平台診斷或預測藥物有效性的生物標記；最後在藥廠端，當新藥開發時，能透過基因檢測找到合適的臨床受試者，提高臨床成功機會。