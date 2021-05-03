【鍾國忠專欄】5月台股選股操作重點在哪？

(一) 單月上漲逾千點，次月攻勢降溫

受到國內疫情略升溫，台股 5/1 長假結束後，市場賣壓湧現，雖然目前相關經濟數據轉佳，但在指數漲多下，短期賣壓得再作消化，5/3 重挫 344 點，跌幅 1.96%，也是今年 2/26 (大跌 498 點，跌幅 3.03%) 以來，單日最大的下跌點數。

這次大跌，除了疫情因素，當然就是指數漲多，台股去年底收盤 14732 點，近日最高點 17709 點，今年最高累計漲幅約 20%，幾乎快達去年全年漲幅 22.8%，加上前一個月 4 月大漲 1135 點，短線漲幅過大。

如果觀察去年 8523 點低點上漲以來，單月出現上漲逾千點的月份，除了今年 4 月外，還有 2020/4 月大漲 1284 點、2020/7 月大漲 1043 點、2020/11 月大漲 1176 點與 2020/12 月大漲 1009 點等共有 5 次，除了去年 11 月與 12 月之外，次月指數多出現漲幅收歛或者下跌拉回整理，而去年底二個月連續大漲，可視為美國總統選舉結束買盤回歸與年底法人作帳等因素，扣除此種特別情形後，其他大漲千點後的次月份，次月攻勢普遍降溫，故這次的疫情只不過是讓指數提早出現拉回整理，由於上次 2/26 大跌 498 點之後，大盤大概花了約一個月時間後，多方買盤才重新歸隊，因此可預期，5 月將為漲多拉回整理的格局。

(二) 財報面與籌碼面各有選股依據

至於來到 5 月時，投資人該如何操作？以下從二點來扼要分析。

1. Q1 季報效應：由於 5 月中旬前，各上市櫃公司都要公布 Q1 財報，目前市場對股價的反應大致上有三：

(1) 去年 Q1~Q2 不差，今年 Q1 表現不錯：這部分偏向為電子類股為主，如 5G 與 AIOT 等族群，去年雖有疫情，但影響程度不大，因此現階段這類股價反應就是平淡反應利多。

(2) 去年 Q1~Q2 很差，今年 Q1 表現不錯：這部分反應較偏向原物料和運輸類等，去年 Q1 大虧，今年因景氣好轉而獲利提升，包括貨櫃、散裝、塑化與鋼鐵等，由於今年 Q1 獲利突出，相對股價反應較大，此時為要留意是個股公司股價的評價問題，但因為台股成交量放大，也讓評價上調，這也是現在市場上的主流股。

(3) 去年 Q1~Q2 很好，今年 Q1 表現平平：這部分就是疫情受惠股，如口罩、耳溫槍或者洗手清潔等用品廠商，股價的反應是偏向下調整，雖然近期疫情升溫，但預估今年營運不易超過去年。

2. MSCI 成分股作調整：因 5 月中旬左右 MSCI 成分股將會作調整，對法人而言，要留意今年操作重點類股是否有在成份股內，預計這也將是外資法人 5 月份買超方向，當然產業景氣面的中長期發展也會被考慮，由於目前 MSCI 成分個股最低市值約在 600 億元附近，而貨櫃三雄的市值在 4 月底時都在 2000 億元以上，依照目前的走勢來分析，此次貨櫃股族群將有機會被納入新成分股或者提高個股相關權重。