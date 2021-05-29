〈美股盤後〉拜登預算案出爐 AMC紅翻黑 標普週線終結連二跌

週五 (28 日) 美國經濟復甦的樂觀情緒升溫，華爾街暫拋通膨失控擔憂，美債殖利率下滑，科技股領軍，標普指數收盤微漲近 0.1%，僅比歷史高點低 0.8%，創連續第四個月收紅。

道瓊和標普本週分別上漲 0.9% 和 1.2%，均打破連續兩週跌勢。那指週漲 2.1%，創下自 4 月 9 日以來的最佳單週表現。

美國總統拜登公布了 2022 財年預算案，規模達 6 兆美元，創下二戰後來新高紀錄，這份拜登上任來首份年度預算案提高了對基礎設施、教育和應對氣候變化方面的支出。

美國財政部長葉倫稱，美國致力於以多邊方式解決全球問題，包括在應對氣候變化和環境問題上進行合作，他呼籲 G7 成員國提供進一步的財政支持，因為促進疫情後的經濟持久復甦至關重要。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.69 億例，死亡數突破 351 萬例，美國累計確診超過 3323 萬例，累計死亡數超過 59.3 萬。印度累計確診超過 2755 萬例，巴西累計確診 1634 萬例。

馬來西亞 6 月封城兩週，日本緊急狀態延長實施至 6 月 20 日。美國、歐盟、日本和澳洲等國要求世界衛生組織 (WHO) 就中國新冠疫情溯源展開進一步調查，拜登亦要求美國情報部門在 90 天內報告更接近新冠病毒起源結論的訊息，對此，WHO 緊急計畫執行主任萊恩 (Michael Ryan) 稱，新冠病毒起源調查正在被政治介入毒害。

週五 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 64.81 點，或 0.19%，收 34,529.45 點。

標普 500 指數上漲 3.23 點，或 0.08%，收 4,204.11 點。

那斯達克指數上漲 12.46 點，或 0.09%，收 13,748.74 點。

費城半導體指數上漲 27.28 點，或 0.86%，收 3,186.56 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收黑，房地產、公用事業和通訊科技領漲，通訊服務、非必需消費品和材料板塊領跌。(圖片：finviz)

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