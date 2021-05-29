變種病毒難纏 莫德納示警「新一波感染潮即將到來」

莫德納 (Moderna) 表示，由於部分變種病毒株較原來的病毒株更具傳染性，更難靠自家疫苗中和，預估恐有新一波疫情到來。

巴隆周刊 (Barron's) 報導，莫德納科學長（Chief Scientific Officer）Melissa Moore 在周四的線上投資人說明會上說：【病毒隨著傳播加快突變。有部分變種病毒株比原來的病毒株更具傳染性... 我們已經知道某些新病毒株不容易靠莫德納現有的疫苗中和。」

莫德納表示，目前正在實驗室中進行自家疫苗對變種病毒的中和測試，並不斷生產與測試新型疫苗，但新型疫苗研發過程非一蹴可幾，複雜的研究過程需要時間。

莫德納內部研究病毒的科學家 Guillaume Stewat-Jones 說，從檢測出一組病毒變種到免疫臨床實驗，至少約需要 2 至 3 個月，然而病毒正不斷變種且新病毒時時出現。Stewat-Jones 是該公司傳染病小組抗原設計與篩選副主任。

分析師在線上會議提出的問題幾乎全部集中在新冠疫苗上。SVB Leerink 分析師 Mani Foroohar 在報告中寫道：「儘管莫德納是專注癌症免疫治療藥物的公司，而非專注研究生產新冠疫苗，但以目前來看，該公司仍屬新冠疫苗股中的一員。」強調疫苗對莫德納當前估值的重要性。

另一位 Jefferies 分析師 Michael Yee 在報告中寫道：「莫德納正在對研究工程進行投資，在任何人都能研發 mRNA 疫苗的情況下，確保技術獨特性。」點出莫德納在 mRAN 治療技術的優勢地位。

不過 Foroohar 對莫德納股價評估採取審慎態度，皆給予該股「弱於大盤」的評等，目標價訂為 83 美元，反觀 Yee 則看好該股表現，給予「持有」評等，目標價訂在 179.54 美元。

莫德納 (MRNA-US) 周五（28 日）股價上漲 3.05% 至每股 185.01 美元。