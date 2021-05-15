〈雙北升三級警戒〉爭取莫德納疫苗6月如期到貨 陳時中：第二劑應能供應上

國內本土疫情蔓延，單日激增 180 例，雙北地區即日起至 5 月 28 日進入第三級警戒，對於下一批疫情何時到貨，指揮官陳時中表示，第二劑應能供應上，莫德納、國產疫苗供應時程也沒有生變；駐美代表蕭美琴也表示，本周積極與美方交涉，努力爭取讓莫德納疫苗能如期在下個月交貨。

全球搶貨疫苗，台灣透過多重管道洽購近 2000 萬劑，包括新冠肺炎疫苗全球取得機制 (COVAX) 約 476 萬劑、牛津 AZ 疫苗 1000 萬劑及莫德納 505 萬劑。目前國內只有 2 批、約 31 萬劑 AZ 疫苗，分別於 5 月 30 日、6 月 15 日到期，不過，陳時中表示，沒有過期問題，隨著疫情升溫，接種人數持續創新高。

至於先前接種過第一劑疫苗的民眾能否順利接種第二劑？陳時中表示，第二劑 AZ 疫苗應該能供應上，民眾可以放心，此外，無論是莫德納、國產疫苗的供應時程都沒有生變，會和原廠保持高度聯繫。

總統蔡英文日前召開國安高層會議，提及國產疫苗已進入第二期收尾工作，預期 7 月底可以開始供應第一波疫苗，目前國內進度最快的廠商為高端疫苗 (6547-TW) 與聯亞生技，力拚 7 月中獲准供應許可證。

此外，駐美代表蕭美琴也表示，本周已積極與美方藥廠聯繫，爭取莫德納疫苗務必能如期在 6 月送抵台灣。蕭美琴指出，國人之前疫苗施打意願不高，過去與美方的交涉重點，主要放在為邦交國爭取疫苗，如今台灣本土疫情嚴峻，對疫苗的期待也較為迫切。