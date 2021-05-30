需求增加與反應成本 東芝調漲HDD硬碟5%

根據日經報導指出，東芝子公司東芝電子元件及儲存裝置株式會社 (Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation) 自 4 月起提高資料中心的傳統硬碟 HDD 價格，與 2020 年底相比，平均上漲幅度約為 5%。

東芝提高 HDD 報價的理由主要在於資料中心市場需求高、全球晶片缺貨導致 HDD 內部晶片成本提升有關。雖然當中沒有提到 Chia 利用硬碟挖礦帶動需求增溫的問題。但是受到全球晶片短缺，控制 IC 面臨缺貨，進一步推升成本，加上挖礦需求影響，導致固態硬碟 SSD 和傳統硬碟 HDD 價格開始上漲，甚至出現缺貨。另一方面，隨著雲端服務和影音傳輸的普及，HDD 在資料中心等領域需求正不斷擴大。

(圖片: AFP)

在 SSD 興起開始取代 HDD 在消費性電子的地位影響下，HDD 硬碟市場多年來價格一直都是很穩定的，偶爾成本增加也是硬碟廠自行消化吸收。

但是在 Chia 利用硬碟挖礦掀起風潮後，東芝率先宣布漲價的動作業界認為並不尋常，特別是 Chia 挖礦用的硬碟主要就是資料中心採用的大容量 HDD 硬碟，有分析指出這讓 HDD 硬碟走上挖礦的道路。

此外也有市場解讀認為半導體缺貨的影響正在擴大，而這波缺貨潮將延續到 2021 年全年，加上航空貨物運費上漲，判斷東芝已無法自行吸收，如果情況沒有減緩，不排除東芝進一步漲價的可能性。

根據了解，東芝 2021 年計劃將資料中心的 HDD 產能較 2020 年提升 3 成。今年 2 月份，東芝宣佈推出 18TB 容量的 MG09 系列硬碟，與以前的 16TB 型號相比，其容量增加 12.5%，該系列產品已經在 3 月開始交貨。

目前全球 HDD 硬碟廠主要剩下三家—Seagate、威騰、東芝。市調機構 Trendfocus 最新數據顯示，2021 年第 1 季，Seagate、威騰、東芝三大硬碟製造商累計出貨 6417 萬顆 HDD。

當中 Seagate 出貨 2754 萬顆硬碟，季減 7.7%，市佔 42.9%，出貨總容量 139.5EB。威騰名列第二，出貨 2309 萬顆，季減 9.9%，市佔 36%，出貨總容量 109.04EB。東芝出貨 1354 萬顆，季減 7.5%，市佔 21.1%，出貨總容量 39.74EB。

