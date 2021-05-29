〈熱門股〉浩鑫搭零接觸防疫商機 站回所有均線

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 近年積極跨入科技醫療領域市場，在近期國內疫情升溫下，旗下零接觸智慧防疫機 Kiosk 需求訂單強勁，客戶也急催貨，預期最快第 3 季才可望滿足客戶需求，受惠利多消息激勵下，浩鑫本周周漲逾 12.39%，站回所有均線之上。

浩鑫近年積極轉型，除本業逐步降低毛利代工業務外，同時積極拓展醫療事業版圖，去年推出零接觸智慧防疫機 Kiosk，陸續導入台北醫學大學附設醫院、新北雙和醫院使用，有助降低醫院接觸風險並提升效率。

除了零接觸 Kiosk 外，浩鑫也投資暄達醫學，取得約 94.01% 持股，跨足醫療級氣墊床市場，但浩鑫目前醫療級氣墊床仍以歐盟、美國市場為主，此外，本季推出的 IoT 醫療氣墊床新品，也還需通過醫療認證才會正式出貨。

浩鑫去年準系統產品營收比重為 72.06%，氣墊床及醫療週邊設備則達 19.91%，其餘則為電腦周邊設備及零組件、筆電代工，展望今年，浩鑫認為，隨疫苗問世後，各國商業活動可望陸續解封，預期應用電腦業務將回溫，加上工業電腦、Kiosk、科技醫療相關產品布局等，預估整體銷售量將可達約 19 萬組。