浩鑫總座鄭瑋勳兼任暄達董座 IoT醫療氣墊床Q2推出

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 今 (18) 日表示，子公司暄達醫學董事長暨總經理，將由浩鑫總經理鄭瑋勳兼任，鄭瑋勳表示，未來可望結合浩鑫資訊科技經驗、暄達醫學領域專業，強化集團科技醫療領域布局，也預計第 2 季推出 IoT 醫療氣墊床新品。

鄭瑋勳表示，暄達專注高端醫材開發，旗下醫療級氣墊床逐年穩健成長，負壓傷口治療機也陸續取得美國、歐盟、巴西醫療認證，並進行市場推廣，台灣方面，也在去年第 4 季成功進入國內醫學中心級醫療院所，相關耗材也取得健保給付資格。

鄭瑋勳進一步指出，浩鑫將在業務推廣上協助暄達，同時結合雙方各自技術優勢，開發 IoT 應用整合方案醫療級氣墊床，可望即時偵測病患狀態，協助護理人員掌握臥床病患狀況，提供適當照護措施，目前醫療用氣墊床產能已近滿載，也預計第 2 季推出 IoT 醫療氣墊床新品。

另一方面，浩鑫除持有暄達約 94.01% 持股外，近年也積極轉型科技醫療領域，去年下半年推出零接觸智慧防疫自助機 Kiosk，陸續獲得台北醫學大學附設醫院、新北雙和醫院採用，旗下醫療健康 Kiosk「健康小站」也搶進連鎖藥局通路。