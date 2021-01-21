浩鑫旗下暄達訂單已達未來2-3年 今年整體醫療營收成長2位數

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 近年轉型有成，跨足醫療事業，轉投資暄達醫學營運在疫情帶動下，營運看增，浩鑫表示，隨著全球對醫療氣墊床需求提升，暄達訂單能見度已看到未來 2-3 年，今年對浩鑫營運貢獻可望較去年翻倍，浩鑫醫療事業也可維持雙位數成長。

浩鑫去年逐步停止接單低毛利筆電代工業務，雖然營收大幅滑落，但去年毛利率可望大幅跳升，今年則將著重布局迷你電腦 (XPC)、醫療事業，其中，醫療事業除投資暄達醫學外，也推出健康 Kiosk、防疫機，預計今年將擴大導入連鎖藥局通路、醫學中心。

浩鑫日前也通過，暄達董事長暨總經理將由浩鑫總經理鄭瑋勳兼任，研發主管則由浩鑫研發主管兼任，對此，浩鑫指出，相關人事異動將在近期完成，原暄達團隊也將轉為顧問，持續協助暄達推動醫療業務，目前浩鑫持有暄達 94.01% 持股。

浩鑫表示，根據統計，英國、美國每千人擁有醫療病床數量都在 3 床以下，遠低於台灣 7.5 床 / 人，顯示醫療床未來需求仍大，目前暄達接單以專案為主，專案時程平均約 2-3 年，訂單能見度佳，看好醫療級氣墊床、負壓傷口治療機、醫療健康 Kiosk 等醫療應用產品，將保持雙位數成長。

浩鑫去年 12 月營收衝上近一年新高，達 1.91 億元，月增 39.3%、年減 11.3%，浩鑫表示，主因是年底認列客戶去年訂單所致，並非常態，但仍看好今年 XPC 業務逐步回溫，加上醫療事業貢獻，營運可望再優於去年。