〈國內疫情升溫〉本土+校正555例 陳時中：確診數沒往下狀況不太好

本土疫情蔓延，國內今 (28) 日新增 297 例本土個案及 258 例校正回歸，總計 555 例，確診個案中新增 19 例死亡，此外，新北也傳出一名年僅 36 歲男子不幸染疫過世，可能為全台最年輕的死亡個案。指揮官陳時中坦言，從校正回歸後的柱狀圖來看，整體疫情趨向平坦，不是太好的狀況，確診數沒看到往下的趨勢。

指揮中心說明，今天新增的 297 例新冠肺炎本土病例，以新北市 136 例最多，其次為台北市 94 例；校正回歸個案 258 例中，同樣為新北市 141 例最多，台北市 114 例居次。

此外，死亡個案今天再添 19 例，分別為男性 14 位、女性 5 位，年齡介於 40 多歲至 80 多歲，死亡日期介於 5 月 21 日至 5 月 27 日，全台累計確診死亡達 78 例。

新北衛生局指出，有一名 36 歲男性個案 26 日接獲通報確診 COVID-19，當天衛生局聯繫告知將安排 27 日前往集中檢疫所，但當天上午就接獲醫院通報，個案於家中昏倒，經消防局送醫，急救後仍不治，指揮中心目前尚未接獲訊息納入統計，這將是全台最年輕的死亡個案。

陳時中指出，近期校正回歸個案仍達數百例，顯示整體檢驗速度還要再加強，才能盡快釐清個案狀況，雖然相關防疫措施漸漸看到效果，但仍不夠快。

陳時中表示，從確診校正回歸後的柱狀圖來看，疫情仍處於一定病例數以上，沒有看到往下的趨勢，狀況不太好，但從整體發病日來看，疫情確實有稍微往下，未來須持續觀察。