〈觀察〉PCB上游原物料市況走強 玻纖價揚且供應嚴重短缺

國際銅價稍事回檔整理後，重新站上每公噸 1 萬美元，1 年來漲幅 93.16%，今年以來漲幅達 32.25% ，CCL 廠第二季起陸續與 PCB 業者達成漲價協議，但近期新的產業熱點在於，PCB 上游玻纖布除了價格上漲，供應量更明顯不足。

今年以來國際銅價狂漲，前 4 月玻纖布交易以低中階 G75 布種交易量較大，且報價緩步走堅，大型 CCL 廠如建滔等更是進場掃貨，導致 G75 紗價、布價報價相對 2020 年 8 月低點上漲 100% ，除了價格持續上揚，玻纖紗缺貨更面臨供不應求狀況。

中國玻纖大廠巨石 3 月 16 日點火 6 萬噸玻纖紗新窯爐，原本市場擔憂，該廠新產能開出，對供給量造成影響，但業界人士指出，中國巨石 6 萬噸玻纖紗新窯爐點火，也同步擴充年產 3 億平方公尺的織布機產能，也就是說，中國巨石新增的年產 6 萬噸玻纖紗產能，幾乎全數都會供應織布廠，無助市場供應量提升。

另一個影響玻纖紗供應量的不利因素，在於近期用於玻纖窯爐的關鍵零組件鉑、銠等貴金屬價格也大漲，鉑銠合金今年報價較 2015- 2017 年均價大漲 3 倍，對玻纖業者而言，新建窯爐成本大增 4 成，阻礙業者增設意願，也造成短期內玻纖紗產出無法有效增加。

玻纖產品報價 2018 年 8 月之後，因中國大陸玻纖廠的新窯爐數量不斷增加，造成市場供給量大增，在供過於求的壓力下，長達 2 年來產業景氣都維持低迷，去年 8 月起市場供給增加趨緩，CCL 廠玻纖布庫存大幅下降，報價開始走出谷底。

目前台廠玻纖布廠包括台玻 (1802-TW)、德宏 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 及建榮 (5340-TW)，其中台玻及富喬生產玻纖紗及玻纖布一貫廠，富喬在台灣有兩座玻纖紗窯爐，還有兩岸合計設置 900 台織布機，德宏在蘇州則有 800 台織布機。