〈觀察〉蘋概鏈你追我趕 台廠劍指日廠 紅色浪潮緊追在後

蘋果供應鏈 200 大名單出爐，值得注意的是，扣掉併購因素，移出廠商以台灣與美國各 5 家最多，新增廠商則以中國 13 家最多，單就數字來看，不免讓人擔憂台廠是否面對紅潮束手無策，但其實細看，台廠不光是只被追著跑，還是有廠商持續強化技術量能，伺機取代日本、韓國廠商。

從蘋果公告名單來看，美國此次被移出 7 家，但其中包含國內被動元件大廠國巨 (2327-TW) 去年併購的美國基美 (KEMET)，以及英飛凌所併購的賽普拉斯 (Cypress)；台灣 6 家移出廠商中，扣掉 TPK-KY (3673-TW) 子公司京嘉光電，台灣及美國都是 5 家公司遭到蘋果移出名單之中。

台灣也有新增 6 家公司上榜，整體算下來，台灣在 2020 年蘋果百大供應鏈中，沒有退步，扣除併購原因，倒是多新增 1 家。

細看變化，可以發現幾個現象，第一，此消彼長的不光是台灣跟中國、韓國廠商的競爭，台灣廠商之間也有明顯變化，如此次新增的康控 - KY(4943-TW) ，本來是美律 (2439-TW) 供應鏈之一，但後來居上，成為蘋果直接供應商，美律則被移出名單；另外，同樣是做剪刀腳鍵盤，達方 (8163-TW) 退出名單，由茂林 - KY(4935-TW) 補上, 也反應供應鏈的變化。

而雖然不算台廠，但泛鴻海 (2317-TW) 集團的光學鏡頭廠康達智 (Kantatsu) 今年也未在名單之中，先前就傳出康達智面臨中、韓廠商的競爭，隨著三星電機 (SEMCO) 入列蘋果最新供應鏈名單，間接驗證競爭的影響。

第二，台廠不只是被追的一方，也是主動追趕的一方，以晶技 (3042-TW) 為例，在市占率、蘋果訂單分配量提升下，2020 年再度重返 200 大供應商，巧合的是同一時間，全球最大的石英元件廠日本精工 (Seiko) 則遭移除。

另外，散熱廠雙鴻 (3324-TW) 雖然首次入榜，但來勢洶洶，除了是蘋果中高階筆電熱管主要供應商，市場更看好今年有機會進一步取得 iPhone 熱板訂單，可望與日本松下 (Panasonic) 分庭抗禮。

最後，中國雖然 2020 年新增廠商數量可觀，但從產業種類觀察，會發現近半數與蘋果的再生金屬、環保綠能布局有關，剩下則多為精密機構件。

市場人士認為，除了在地化、分散風險，以及生產成本等種種考量外，去年下半年，東南亞疫情爆發，供應鏈就傳出機構件斷鏈問題，而中國在強化防疫後，疫情相對歐美、東南亞穩定，工廠復工情況良好，也成了蘋果解決斷鏈危機替代方案。

而今年在歐美、東南亞相繼施打疫苗下，供應鏈的改變是否會延續，或是有廠商回鍋名單當中，都成為後續觀察重點。