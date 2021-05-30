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企業居家辦公小心6大網路威脅 不可不知資安險以防駭

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
企業居家辦公小心6大網路威脅 不可不知資安險以防駭。(圖：新安東京海上產險提供)
企業居家辦公小心6大網路威脅 不可不知資安險以防駭。(圖：新安東京海上產險提供)
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本土疫情爆發，全國進入三級警戒，為降低人流接觸，許多企業紛紛採取分流居家辦公，全國學生也改採在家線上學習，新安東京海上產險表示，資訊安全方面要小心網路勒索等 6 大網路威脅，企業應善用「資安險」，構築起防駭的防禦工事，在全台疫情爆發的關鍵時刻才能安心在家防疫。
 
為降低員工群聚及通勤染疫風險，企業陸續實施異地備援辦公或居家遠距上班等防疫措施，期望在維護員工健康的前提下，企業也能維持營運不中斷，然而，不論是居家辦公、遠距上班都增加企業對通訊設備、線上會議軟體以及網路的依賴，企業面臨的資安風險也隨之攀高。

新安東京海上產險表示，疫情下為能滿足客戶數位轉型的保障需求，「資安險」成為周全的資訊安全防護網首選，針對企業可能面臨的網路勒索、釣魚郵件、駭客入侵、資料外洩、惡意軟體、DDoS 攻擊 6 大網路威脅，強化資訊安全的保障能力，降低可能產生的業務及經濟損失。

此外，在家居家辦公用電也會節節攀升，電線走火也是一項風險，根據內政部消防署統計，全台 4 月建築物火災共發生 551 件，起火原因以電器因素居冠，火災時段則以 15 時至 18 時最多。

新安東京海上產險表示，近期天氣炎熱，5 月氣溫更飆上 60 年最高，家家戶戶紛紛開啟冷氣、電扇散熱，且適逢台電機組歲修，使得全台供電吃緊，不時出現分區停電、限電等狀況，更容易因為電器開開關關不慎起火，為保障居家財產安全，民眾可審視自身需求，選擇投保不同的「住宅火險」保障範圍及商品，以有效分散居家的住宅風險。
 

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