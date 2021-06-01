〈國內疫情升溫〉普及前疫苗險先開打 3產險保單保費不到500元

本土疫情爆發，施打疫苗已成當務之急，目前包括兆豐、富邦與安達等 3 家產險陸續推出疫苗險，投保費用不到 500 元，提供住院、隔離病房等治療保險金理賠，讓民眾接種疫苗之餘，也能多層保障。

兆豐保險的疫苗險今 (1) 日正式上線，投保民眾只要在施打疫苗 14 天內出現不良反應而住院，可享有每日定額住院給付 3000 元，期間若必須住加護病房或負壓隔離病房，給付再加倍。

兆豐保險進一步指出，住院滿三日以上，提供一次住院關懷保險金 15000 元，如因不良事件導致死亡時，還有定額 30 萬元的殯葬費用補貼。

兆豐保險總經理游建烽說，該保單從 15 到 75 歲都可以投保，投保後保障立即生效，每人投保費用只需 212 元，最高可 58.5 萬元保障，網路投保保費可降至 182 元。

游建烽認為，在疫情尚未完全控制前，疫苗接種才是最能阻止疫情傳播的方法，而疫苗險保單可為民眾在接種疫苗前多添增一份保障，讓國人都能對抗新冠病毒 (COVID-19) 提升自我保護。

富邦產險的疫苗險，同樣提供保戶接種疫苗後，14 天內出現不良反應而必須住院治療時，每天可領取 1 萬元住院補助，該次住院天數滿 5 天可另給付增額補償，保險期間內最高可獲理賠 50 萬元。

另外，安達產險的疫苗險，提供施打疫苗後，出現不良反應需住院時，每日補助可達 3000 元，住加護病房治療時，每次住院補助可提高至 3 萬元，每次補助最高可達 14 天。