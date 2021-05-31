【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國經濟復甦的樂觀情緒升溫，通膨失控擔憂稍減，美債殖利率下滑，上週五美股上漲，漲幅介於 0.08 至 0.86％，美股四大指數短期偏多。APPLE 下跌 0.53%，TESLA 下跌 0.89%，台積電 ADR 上漲 1.37%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤持續反彈。

（2）均線：支撐為 16,400 點至 16,500 點，壓力為 17,000 點至 17,100 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 195 點附近，壓力為 205 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 台股選股方向可留意 2021 年展望佳、預期 5 月營收靓、第二季營運正向、半導體、電動車、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

5. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上並持續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、預期 5 月營收靓、第二季營運正向、宅經濟、電動車、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

6. 處理器大廠美商超微（AMD）與晶圓代工廠 2330 台積電攜手，下半年將加快小晶片（chiplets）架構處理器的先進製程研發及量產。據了解，超微已向台積電預訂明、後兩年 5 奈米及 3 奈米產能，預計 2022 年推出 5 奈米 Zen 4 架構處理器，2023～2024 年間將推出 3 奈米 Zen 5 架構處理器，屆時將成為台積電 5 奈米及 3 奈米高效能運算（HPC）最大客戶。

7. 搶攻電動車商機，國內科技、傳產兩大龍頭集團 2317 鴻海與 1301 台塑密謀合作。鴻海董事長日前帶隊拜會台塑集團，與台塑企業管理中心常委等主管會晤，獲得善意回應，完成兩大集團的第一類接觸。兩大巨頭會面後，台塑集團有善意回應，兩大集團的電動車合作首部曲，由台塑等「台塑三寶」加入鴻海主導的 MIH 電動車開放平台聯盟開始。

8. 驅動 IC 需求暢旺，不僅智慧手機客戶全面掃貨，物聯網、車用、安控及 POS 機需求亦同步旺盛。矽創（8016）在手機、非手機客戶下單力道同步強勁效應下，訂單能見度可望放眼到第四季，2021 年業績將至少有望逐季創高到第三季。

9. 海運旺季需求暴增，陽明（2609）運價擴大漲幅。陽明海運上周五（28）日二度向客戶發出通知，7 月 1 日起將「擴大」加收綜合費率上漲附加費（GRI），每 40 呎櫃加收 2,000 美元、每 20 呎櫃加收 1,800 美元，以最新美西每 20 呎櫃運送價格計算，漲幅達 36%，美東價格漲幅為 22%。

10. 蘋果最新前 200 大供應鏈名單出爐，與前一次名單相較，台灣石英元件龍頭 3042 晶技，以及散熱模組龍頭 3324 雙鴻為新進面孔，其中，晶技幾乎通吃蘋果全系列產品大單，公司看好今年供貨份額續增；雙鴻供貨占比也將持續提升。

