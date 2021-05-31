無畏疫情 蘋果持續擴增直營實體店面

由於疫情關係、許多商家加快線上商店布局的腳步，雖然如此，蘋果 (AAPL-US) 依然打算在全球增設直營的 Apple Store。

《彭博社》週一 (31 日) 引用德國「馮克媒體集團」(Funke Mediengruppe) 的新聞內容指出，蘋果負責零售及人事業務的高級副總裁 Deirdre O'Brien ，接受專訪表示，直營店面為顧客們提供了體驗新技術、直接詢問，還有參加各項產品課程的機會。

蘋果在全球共有約 500 家的 Apple Store 直營店，而其中有 100 家是位於歐洲。

Deirdre O'Brien 說道，雖然人們可在線上網站得到許多與產品相關的資訊，但是來到實體店面可以實際接觸並感受商品。，蘋果打算開設更多店面。

受到疫情影響，有許多同時經營實體及線上商店的零售業者都承受到極大壓力，不少業者考量市中心昂貴店租，紛紛減少實體店面的數量。

另外，蘋果今 (2021) 年宣布，將投資約 10 億美元在德國慕尼黑設置電腦晶片設計中心，Deirdre O'Brien 在訪談中表示、該項計畫仍會照計畫進行。

(本文不開放合作夥伴轉載)