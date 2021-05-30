〈蘋果新供應鏈出爐〉栽培青蘋果！新進名單明顯環保化 再生鋁關鍵廠商上榜

蘋果 (AAPL-US) 近期公布 2020 年最新 200 大供應商名單，隨著蘋果喊出綠色供應鏈目標，今年新進名單也出現明顯環保化的趨勢，除了被稱為「綠色南鋁」的南平鋁業上榜，全球碳捕捉與封存技術關鍵廠商攀時 (Plansee) 也獲蘋果青睞，成為供應商名單之一。

蘋果去年承諾，將在 2030 年對供應鏈、產品實現 100% 的碳中和，持續在產品中提高低碳材料和回收材料的使用比例。值得留意的是，蘋果注重工藝和材料創新，與美鋁、力拓成立合資企業 Elysis 研發無碳冶鋁材料，去年中開始投入首批生產，計劃用於 16 吋 MacBook Pro。

不過，無碳冶鋁現階段仍處於研發未普及階段，因此蘋果提倡再生鋁製造，現階段仍是供應鏈主流，新進蘋果供應鏈的南平鋁業，就是蘋果再生鋁產品幕後功臣之一。

南平鋁業旗下鋁加工四川福蓉科技 (603327-CN) 2019 年完成再生鋁回收與加工的技術，並獲蘋果認證，開始為蘋果提供 iPad、Macbook 的鋁製外殼。據 2019 年招股報告書數據顯示， 2018 年該公司蘋果營收比例約占 16.4%，董事長張景忠去年 9 月更表示，蘋果訂單有大幅增加的趨勢。

新納入的金橋鋁材則是福蓉科技主要競爭者，該公司是亞洲中最大鋁材加工廠之一，除了手機的金屬中框與筆電外殼外，還跨足汽車、航空、建築與環境工程等項目，並推動綠色工廠計畫，以天然氣取代重油，建置氣體、汙水處理系統。

與金橋相同致力於成為蘋果綠色供應鏈一員，還有荷蘭的帝斯曼 (DSM) 集團，該公司是蘋果 USB-C 連接器主要供應商之一，在減碳上不疑餘力，確保旗下新產品碳足跡較現有產品低 65%，致力實現「輕量創新 (Thinovation)」，目標將在 2030 年企業溫室氣體排放量較 2016 年減少 3 成。

此外，據研調 Markets and Markets 報告表示，新上榜的奧地利稀土金屬加工商攀時，是全球碳捕捉與封存技術關鍵廠商， 主要供應 ITO 導電膜與薄膜電晶體 (TFT) 面板的鎢塗層，並依據責任礦產確保計畫 (RMAP) 秉持嚴格環境要求，進行稀土金屬採購。

據蘋果近日公布的供應商責任進展報告顯示，全球已有超過 110 家供應商承諾，未來將 100% 使用可再生能源生產所有蘋果產品。

在蘋果這類全球品牌端紛紛開始發起綠能轉型狀況下，供應鏈環保化正在加速，也意味著，無碳冶鋁、金屬回收利用等環保、再生技術的新趨勢，將在可見的未來成為市場主流。