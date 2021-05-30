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〈蘋果新供應鏈出爐〉栽培青蘋果！新進名單明顯環保化 再生鋁關鍵廠商上榜

鉅亨網編譯張博翔
栽培青蘋果！再生鋁、碳捕捉與封存關鍵廠商上榜（圖：AFP）
栽培青蘋果！再生鋁、碳捕捉與封存關鍵廠商上榜（圖：AFP）
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蘋果綠色供應鏈再生鋁稀土金屬環保南平鋁業福蓉科技金橋鋁材帝斯曼DSM攀時Plansee

蘋果 (AAPL-US) 近期公布 2020 年最新 200 大供應商名單，隨著蘋果喊出綠色供應鏈目標，今年新進名單也出現明顯環保化的趨勢，除了被稱為「綠色南鋁」的南平鋁業上榜，全球碳捕捉與封存技術關鍵廠商攀時 (Plansee) 也獲蘋果青睞，成為供應商名單之一。

蘋果去年承諾，將在 2030 年對供應鏈、產品實現 100% 的碳中和，持續在產品中提高低碳材料和回收材料的使用比例。值得留意的是，蘋果注重工藝和材料創新，與美鋁、力拓成立合資企業 Elysis 研發無碳冶鋁材料，去年中開始投入首批生產，計劃用於 16 吋 MacBook Pro。

不過，無碳冶鋁現階段仍處於研發未普及階段，因此蘋果提倡再生鋁製造，現階段仍是供應鏈主流，新進蘋果供應鏈的南平鋁業，就是蘋果再生鋁產品幕後功臣之一。

南平鋁業旗下鋁加工四川福蓉科技 (603327-CN) 2019 年完成再生鋁回收與加工的技術，並獲蘋果認證，開始為蘋果提供 iPad、Macbook 的鋁製外殼。據 2019 年招股報告書數據顯示， 2018 年該公司蘋果營收比例約占 16.4%，董事長張景忠去年 9 月更表示，蘋果訂單有大幅增加的趨勢。

新納入的金橋鋁材則是福蓉科技主要競爭者，該公司是亞洲中最大鋁材加工廠之一，除了手機的金屬中框與筆電外殼外，還跨足汽車、航空、建築與環境工程等項目，並推動綠色工廠計畫，以天然氣取代重油，建置氣體、汙水處理系統。

與金橋相同致力於成為蘋果綠色供應鏈一員，還有荷蘭的帝斯曼 (DSM) 集團，該公司是蘋果 USB-C 連接器主要供應商之一，在減碳上不疑餘力，確保旗下新產品碳足跡較現有產品低 65%，致力實現「輕量創新 (Thinovation)」，目標將在 2030 年企業溫室氣體排放量較 2016 年減少 3 成。

此外，據研調 Markets and Markets 報告表示，新上榜的奧地利稀土金屬加工商攀時，是全球碳捕捉與封存技術關鍵廠商， 主要供應 ITO 導電膜與薄膜電晶體 (TFT) 面板的鎢塗層，並依據責任礦產確保計畫 (RMAP) 秉持嚴格環境要求，進行稀土金屬採購。

據蘋果近日公布的供應商責任進展報告顯示，全球已有超過 110 家供應商承諾，未來將 100% 使用可再生能源生產所有蘋果產品。

在蘋果這類全球品牌端紛紛開始發起綠能轉型狀況下，供應鏈環保化正在加速，也意味著，無碳冶鋁、金屬回收利用等環保、再生技術的新趨勢，將在可見的未來成為市場主流。

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