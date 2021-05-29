iPhone 12強勁銷售恐難以為繼！分析師大砍蘋果目標價逾30%

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 將蘋果 (AAPL-US) 股票評級自「中立」(Neutral) 調降至「賣出」(Sell)，同時將目標價自 135 美元下調至 90 美元，認為 iPhone 12 系列機型的強勁銷售力道將難以延續。

Ferragu 認為，iPhone 12 系列確實繳出亮眼銷售成績，自 2014 年推出 iPhone 6 之後，再為蘋果掀起一波「超級周期」。但他認為，現階段強勁的銷售力道僅鞏固既有客群，未來恐壓縮到下一代機型的成長空間，此外隨著經濟復甦，對電子產品的消費力道也會減弱。

Ferragu 預期蘋果獲利將逐步走低，將其目標價自 135 美元下調至 90 美元，較周五截稿前股價下滑 28%。

蘋果股價日線圖 (圖：Google)

Ferragu 表示，華爾街對蘋果在 2022 財年 9 月​​的 iPhone 出貨量共識預期為 2.34 億支，較 2021 財年的共識預期增長 2％，但這種情況不太可能發生。

他預計，2022 財年 iPhone 出貨量至少低於目前預期的 15％，即介於 1.8 億至 2 億支。此外，他認為本財年 Q4 和 2022 財年 Q1 的出貨量將無法達到華爾街預期。

TipRanks.com 數據顯示，蘋果共獲得 18 個「買入」和 5 個「持有」評級，是華爾街最受歡迎的股票之一，加上 Wolfe Research 後，目前 Newstreet 是第 2 家給予蘋果「賣出」評級的機構。