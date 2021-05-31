升升不息 人民幣中間價調升近180基點 逾3年新高

美債殖利率持續回跌，美元指數則保持在平盤附近，不過資金似乎仍未停止流向人民幣資產。上周五離岸人民幣收漲，同時盤中最高一度升破 1 美元兌 6.355 人民幣，帶動周一 (31 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 176 基點，報 1 美元兌 6.3682 人民幣，中間價創下逾 3 年新高。

今日中國統計局公布中國製造業 PMI 略低於預期，再加上中國人行刊文暗示人民幣不會只有單向的升值趨勢，同時直指未來人民幣貶值的 4 大因素，使得早盤離岸人民幣略為回貶。

截至上午 9:37 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3675 人民幣，貶值 52 基點，貶幅 0.08%。

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.37 認為 25 人民幣，貶值 40 基點，貶幅 0.06%。

中國人行在旗下媒體刊文直指導致人民幣貶值的四大因素，分別是聯準會量化寬鬆貨幣政策退場、美國經濟強勁復甦帶動美元走強、全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復，及美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。

同時中國人行前官員盛松成認為相對於其它主要非美貨幣如歐元，人民幣存在超升的現象，並指稱現階段人民幣快速升值趨勢無法持續下去，也不符合中國內外經濟金融形勢。

三菱日聯銀行的分析師指出，美元上周五略為反彈並不意味著美元走貶的趨勢有所改變。認為本周五的非農就業數據將是關鍵性的經濟報告，若該數據低於 46.5 萬可能使美元再度回軟。

