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升升不息 人民幣中間價調升近180基點 逾3年新高

鉅亨網編輯江泰傑
升升不息 中間價調升近180基點 逾3年新高(圖片:AFP)
升升不息 中間價調升近180基點 逾3年新高(圖片:AFP)
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人民幣人行中國美元歐元非農

美債殖利率持續回跌，美元指數則保持在平盤附近，不過資金似乎仍未停止流向人民幣資產。上周五離岸人民幣收漲，同時盤中最高一度升破 1 美元兌 6.355 人民幣，帶動周一 (31 日) 中國外匯交易中心將人民幣美元中間價調升 176 基點，報 1 美元兌 6.3682 人民幣，中間價創下逾 3 年新高。

今日中國統計局公布中國製造業 PMI 略低於預期，再加上中國人行刊文暗示人民幣不會只有單向的升值趨勢，同時直指未來人民幣貶值的 4 大因素，使得早盤離岸人民幣略為回貶。

截至上午 9:37 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3675 人民幣，貶值 52 基點，貶幅 0.08%。

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.37 認為 25 人民幣，貶值 40 基點，貶幅 0.06%。

中國人行在旗下媒體刊文直指導致人民幣貶值的四大因素，分別是聯準會量化寬鬆貨幣政策退場、美國經濟強勁復甦帶動美元走強、全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復，及美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。

同時中國人行前官員盛松成認為相對於其它主要非美貨幣如歐元人民幣存在超升的現象，並指稱現階段人民幣快速升值趨勢無法持續下去，也不符合中國內外經濟金融形勢。

三菱日聯銀行的分析師指出，美元上周五略為反彈並不意味著美元走貶的趨勢有所改變。認為本周五的非農就業數據將是關鍵性的經濟報告，若該數據低於 46.5 萬可能使美元再度回軟。
 

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