美國前財長：拜登預算案恐讓美國經濟過熱

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，總統拜登提出的 6 兆美元預算案依據過時的經濟預測制定，可能導致美國經濟過熱。

桑默斯周五 (28 日) 接受彭博電視採訪表示，預算案意圖改善美國基礎建設和減緩社會不平，的確立意良善，但他對由此衍生的龐大預算赤字感到憂心，「我擔心美國經濟在短期和中期會過熱。」

他表示，供給和需求若彼此衝突，可能帶來風險。他也重申，寬鬆的財政和貨幣政策會推升通膨。

這位前財長還說，預算案對美國經濟的一些預估低於實際景氣的活絡程度，現在的美國 10 年期公債殖利率也已經超過預算案中假設的 1.2%。

拜登預算案假設美國今年經濟成長率為 5.2%，而彭博訪調的經濟學家預測中位數為 6.5%。

美國經濟成長率。取自 Bloomberg

他說：「我很擔心。政府必須正確控制總體經濟。」

桑默斯最近也批評聯準會 (Fed) 面對通膨隱憂反應太慢。他表示 Fed 過於自滿，認為自己可以輕易控制通膨，但這種看法是錯的，並以飲酒過量比喻：「非要等到人們醉倒，Fed 才願意拿走盛著雞尾酒的酒盆。」

桑默斯曾任哈佛大學校長，是前總統柯林頓執政時期的財政部長，也是歐巴馬擔任總統期間的首席經濟顧問。

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