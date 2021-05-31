大同新經營團隊聚焦四大事業 拚再創百年輝煌

大同 (2317-TW) 董事長盧明光表示，去年底更迭經營層、調整組織營運，今年營運重點擺在消費、系統、電力及轉投資等四大事業，新經營團隊同步積極布局，期待開創新局提升獲利，打造下一個輝煌百年。

盧明光在營業報告書提到，去年受全球疫情及貿易戰爭影響，持續面臨挑戰，公司也於去年底更迭經營層，在社會各界期待下，延攬跨界專家，強化公司治理、調整組織營運，挹注全新營運動能。

系統事業方面，盧明光指出，太陽能光電系統累計去年底已建置超過 160MW，目標今年將達 220MW，持續配合政府政策推動綠色能源外，同時佈局海外市場。

大同為首家獲得台電自動頻率控制 (AFC) 標案的儲能系統商，且完成 5MW 大型儲能系統，另外，已規劃 25MW 大型儲能系統建置案，預計明年第 1 季上線運轉，估 2025 年儲能年累計裝置量將達 300MW。

盧明光補充，電力事業除陸續開發智慧化、環保低能耗新產品外，馬達事業部分則配合產業發展，提供 ROT 馬達、高壓維修保養馬達、防爆馬達、EV 動力系統等；電動車馬達與工研院合作，推出高效率 250kW 電動巴士動力系統，並正式接單量產。

盧明光表示，大同莊園第二期推出預售後已完銷，中和捷運聯開發案與台北市政府共同開發中，且已規劃加速土地開發與活化，以創造資產價值。