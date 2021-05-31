雙利多帶動陸股看漲 消費、科技率先受惠

陸股在歷經數月盤整後，7 月受惠建黨百年議題加持，權值股開始上攻，投信認為，在政策「維穩」、貨幣寬鬆、基本面與情緒面近期表現良好下，陸股可望逐漸走出盤整格局，看好科技與消費類股表現。

富蘭克林華美投信表示，受亞洲疫情爆發影響，導致台灣、印度訂單重回中國，加上中國共產黨今年迎接創黨一百周年，加深對中國政府買盤慶祝行情預期，包括貴州茅台等權值股近期連續上攻，帶動中國 A 股大盤脫離底部整理區間，資金持續回流消費、科技產業。

富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人沈宏達表示，無論資金面、基本面、價值面或是情緒面，短線都有利多加持，其中資金面部分，中國北上資金創歷史新高，加上成交金額自農曆年大跌後首度回到萬億水準，推升 A 股人氣回溫。

至於基本面部分，大眾商品預期漲價幅度受監管影響，有所回落，下游企業獲利能力邊際回升，而近期印度、台灣疫情大爆發，也將讓訂單將重新回流中國。

沈宏達認為，中國股市經過農曆年後迄今修正，滬深 300 指數成分股，估值已經重新回到五年均值，相較於國際上前十大交易市場，深具投資價值。

沈宏達指出，比起美國最快在第三季執行購債縮減計畫，中國貨幣政策已經縮緊到底了，換言之，未來政策風險也跟著降低，由於目前陸股財報空窗期，市場風險偏好上升，研判第 2 季是進場布局陸股的相對理想時機點。