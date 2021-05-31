美麗新色 璀璨四射 PATEK PHILIPPE Twenty~4

從 1999 年問世之後，PATEK PHILIPPE 百達翡麗 Twenty~4 持續綻放專屬於女人的優雅氣息與性感迷人，從方到圓，從石英以至於機械機芯，一點點細節的微妙變化都還是一本初衷，Twenty~4 形象深植人心。2021 年開春百達翡麗趁勝追擊的首發了三款 Twenty~4 新錶，為女性呈現了三種截然不同的萬種風情。

追溯過往，專為仕女量身打造的 Twenty~4，顧名思義的強調其可讓女人一天 24 小時不論何種場合都適合配戴，尤其是首批三款腕錶 Twenty~4 Ref.4910/10A 皆以精鋼錶殼鑲嵌鑽石，洞燭機先的開啟了新浪潮，Twenty~4 後續推出了多款以貴金屬打造的款式，從基本款到高級珠寶錶的多樣丰采取悅女性芳心，其中兩款高級珠寶錶並採用手上鍊機芯。2018 年百達翡麗更推出圓形錶殼且搭載自動機芯的 Ref.7300，滿足喜愛機械腕錶的女性。

Twenty~4 編號 7300/1200A-011 自動腕錶，首次出現的橄欖綠色錶盤，搭配阿拉伯數字時標，展現 Twenty~4 更為活潑搶眼的年輕氣息。

Twenty~4 編號 7300/1200A-011 和 7300/1200R-011 自動腕錶，透過藍寶石水晶底蓋，可鑑賞到百達翡麗引以為傲的機芯打磨工藝。

夜光時標的加持，不論黑夜與白天都同樣擁有高閱讀性，與優雅出眾外型，就如同錶款名稱一樣 Twenty~4 時時刻刻都適合配戴。

去年百達翡麗則為 Twenty~4 新添兩款石英腕錶，錶盤上下原有的立體羅馬時標，換上了白金立體阿拉伯數字時標 12 和 6，並以白金打造的梯形立體小時刻度取代 原本的鑽石時標，展現更為俐落簡約和優雅自在的新形象，是 1999 年推出以來 Twenty~4 方形腕錶系列最重大的改變。

2021 年三款百達翡麗持續為 Twenty~4 系列增加新成員，體現了女性的永恆優雅，延續去年改款的 Twenty~4 款式，今年搭載石英機芯的 "Manchette" 法式袖口系列，則以玫瑰金搭配巧克力咖啡色放射狀面盤，展現更為尊貴優雅的氣息。圓形錶殼設計的 Twenty~4 自動機芯系列則添增兩款新型號，一款不鏽鋼材質搭配橄欖綠色放射狀面盤，另一款則是玫瑰金搭配玫瑰金色放射狀面盤，橄欖綠色錶盤更是首次出現於百達翡麗的錶款當中，飽滿沉穩的色澤更為豐富了此系列錶款的多樣神情。百達翡麗三款全新風格將美麗帶入日常生活的每一瞬間，浪漫傳奇持續進行。

Twenty~4 編號 7300/1200A-011 自動腕錶直徑 36 毫米精鋼錶殼、藍寶石水 晶底蓋 / 時間指示、日期顯示 /324 S C 自動機芯 / 防水 30 米 / 參考價 NT$811,000

Twenty~4 編號 7300/1200R-011 自動腕錶直徑 36 毫米 18K 玫瑰金錶殼、藍寶 石水晶底蓋 / 時間指示、日期顯示 / 324 S C 自動機芯 / 防水 30 米 / 參考價 NT$1,414,000

Twenty~4 編號 4910/1201R-001 腕錶直徑 25.1×30 毫米 18K 玫瑰金錶殼 / 時間指示 / 石英機芯 / 防水 30 米 / 參考價 NT$1,311,000

來源：《時間觀念》

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