美交通部長：留給兩黨協商基建協議的時間已經不多

美國交通部長 Pete Buttigieg 表示，留給共和黨人與拜登政府就基建支出達成協議的時間已所剩不多。

Buttigieg 周日 (30 日) 在 CNN 的「State of the Union」節目上說，6 月 7 日國會將復會，有關 1.7 兆美元基礎設施方案的談判，需要顯示出達成協議的「明確方向」。

跡象顯示，民主黨人可能準備在這個重建道路和橋樑、擴大寬頻服務，和建立幫助照顧美國老人及殘障的廣泛計畫中堅持己見。

他說：「我認為那個需要當機立斷的時刻即將到來。」

共和黨依舊主張縮減規模，參與談判的共和黨參議員 Shelley Moore Capito 表示，談判有朝達成協議方向發展的趨勢，拜登多次表達了對達成協議的渴望。

她強調，如果最終沒能達成協議，那不會是因為雙方不努力。

她表示，雙方仍在努力就基礎設施的「核心、明確」定義，以及法案應聚焦於傳統基礎設施 (如修路、橋梁和水路) 及寬頻達成一致。

共和黨希望將本案界定於物理性的基礎設施，拜登在此案中，納入為家庭醫療保健和長期護理提供 4000 億美元的資金。

Buttigieg 強調，將其視為基礎設施，因為基礎設施是讓人們參與經濟的基礎。

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