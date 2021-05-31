緩人民幣升值！中國人行14年來首度上調外匯存款準備金率

中國人行週一 (31 日) 十四年來宣布首次上調金融機構外匯存款準備金率，此舉有望通過收緊銀行體系內的美元流動性，並從而緩和人民幣匯率升值壓力，中國境內、外人民幣匯價應聲回落。

中國人行周一下午宣布，為加強金融機構外匯流動性管理，自 2021 年 6 月 15 日起，上調金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點，即外匯存款準備金率由現行的 5% 提高到 7%。

這是中國人行 2007 年 5 月以來首次調整外匯存款準備金率，罕見動用這一工具顯示出人行防範匯率短期快速升值的決心。

市場分析師們表示，外匯存款準備金率上調將收緊銀行體系內的美元流動性，提高境內外匯資金成本，減輕境內匯市美元拋壓，從而緩和人民幣匯率升值壓力。

消息宣布後，中國境內、境外人民幣一度回落至 6.37，但總體變動不大，周一早盤雙雙觸及 2018 年 5 月來新高。

華僑銀行經濟學家謝棟銘表示，這是人行在避免直接干預的前提下，為了應對中國境內市場美元流動性過度氾濫而採取的措施。

謝棟銘說道：如果銀行不能更好地利用多余的美元流動性，就會給境內市場帶來更大的美元拋壓，技術上看這更多是貨幣市場操作，而非干預手段，不過可以起到間接減輕人民幣升值壓力的作用。

根據人行公佈的數據，中國 4 月外幣存款餘額升至 1 兆美元，創紀錄新高，當月增加 478 億美元，為單月歷史第三大增幅。彭博按此計算，準備金率提高 2 個百分點相當於凍結約 200 億美元的流動性。

彭博行業研究外匯利率策略師趙志軒表示：「這是人行阻緩人民幣升值的動作，意在減少銀行手裡的美元。」

中國人行過去一個多星期以來已通過刊載副行長劉國強答記者問及刊登外匯自律機制工作會議新聞稿等形式喊話，表明支持匯率穩定、雙向波動的立場。

中國官媒周末繼續也繼續發聲做出預期管理，但市場升值情緒仍然偏強，如彭博模擬的 CFETS 人民幣指數上周攀升近 0.8%，目前已來到 2016 年 3 月來的新高。

澳盛銀行中國策略師邢兆鵬表示，此舉顯著縮小了人民幣和外幣存款準備金率的差異，有助減少此前企業大額結匯對人民幣流動性收緊的影響，未來外幣結售匯對人民幣流動性的影響將大幅縮小。此外，這也將限制銀行發放外幣貸款，減少金融機構的外幣流動性，總之是減緩人民幣升值的舉措。

根據今年初人行的提供的數據，金融機構平均人民幣存款準備金率為 9.4%，其中超過 4000 家的中小存款類金融機構的存款準備金率為 6%。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔在採訪中表示，歷史經驗顯示，調整外幣存款準備金率並不能改變人民幣的趨勢，但短期仍會給市場帶來一些「雜音」，這可能是未來一系列措施的開始。她並表示，此舉亦可被視為人行在中期管理人民幣匯率的一個新的機制。

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