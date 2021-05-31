複雜底蘊 超凡出眾FERDINAND BERTHOUD ／FB 1「Œuvres d'Or」 & Chronomètre FB-1R.6-1

獨立品牌新秀 FERDINAND BERTHOUD，2015 年推出首款作品 FB 1，以品牌的核心機制芝麻鏈恆定動力搭配陀飛輪，加上運作獨特的儲能指示，一鳴驚人，2016 年 FB 1.1 更以新人之姿奪得日內瓦大賞金指針大獎。

.Chronomètre FB 1「Œ U V R E D’OR」雕鑿過的金質錶盤再施以手工鐫刻，散發迷人的色澤，輝映著品牌引以為傲的大複雜工藝。

延續 FB 1 的成就，新款 FB 1 「Œuvres d'Or」錶如其名，法文 Œuvres d'Or 意為貴金屬製品，FB 1 「Œuvres d'Or」不僅擁有 18K 玫瑰金錶殼，正面錶盤和機芯的三枚半橋板也都是以 18K 白金打造而成，其金質錶盤還必須先用鑿子打磨出精細的粒面質感，然後再使用一種法文名為 “berceau” 的鋸齒形鑿刀精雕細鏤其表面，才能綻放著極致細膩的色澤和光輝，翻至錶背也可見以 3 枚 18K 金打造的橋板，全面的裝飾有 “金字塔” 雕刻圖紋，這些半橋板是運用鑿子徒手雕琢而成，縝密及嚴格的規律性排列跟刻痕大小無懈可擊。以雕刻工藝和貴金屬賦予 FB 1「Œuvres d'Or」，正反兩面都璀璨迷人的外觀，藉此凸顯 FERDINAND BERTHOUD 的內蘊複雜工藝，裡外交乘的展現一只腕錶的極致之美。

透過錶側的藍寶石水晶視窗，可見品牌的核心結構，芝麻練傳動系統和陀飛輪。錶側也刻有其限量編號。

八角型 18K 玫瑰金錶殼，金質打造錶盤和機芯橋板再經手工雕刻，襯顯芝麻鍊陀飛輪複雜結構，從裡到外都值得讓人細細品味的上乘之作。

另一款 Chronomètre FB 1R.6- 1 精密時計，同樣具備芝麻鍊陀飛輪系統，錶殼則是品牌首度採用滲碳處理的精鋼錶殼，搭配以垂直方向手工緞面打磨的德國銀 錶盤，功能設計靈感源自貝爾圖大師的 7 號航海鐘，展現大師多種創新理念，小時、分鐘指示分別位於 2 點鐘和 12 點鐘位置，螺絲固定的指針搭配透明小時盤單獨指示小時，並具備中央大秒針，位於錶盤左側的儲能指示，也是這款錶的欣賞焦點之一，以懸吊式錐形傳動搭配螺旋發條所組成，為相當複雜精密且通過專利的獨創設計，以絕對的精準度來指示動力儲存狀態。由內到外，從複雜機芯到時間排列，展現 Chronomètre FB 1R.6-1 腕錶獨一無二、卓爾不凡的氣息。

Chronomètre FB-1R.6-1 腕錶直徑 44 毫米滲碳精鋼錶殼、藍寶石水晶底蓋／德 國銀材質施以黑銠電鍍面盤 ／ 時間指示、53 小時儲能指示／ FB-T.FC-R 手上鍊芝麻鍊陀飛輪機芯、 COSC 天文台認証／防水 30 米／限量 20 只／參考價 NT$7,890,000

Chronomètre FB 1 「ŒUVRE D'OR」腕錶直徑 44 毫 米 18K 玫瑰金錶殼、藍寶石水晶底蓋／ 18K 白金錶盤／時間指示、 53 小時儲能指示／ FB-T. FC-3 手上鍊芝麻鍊陀飛輪機芯、COSC 天文台認證／ 防水 30 米／限量 5 只／參考價 NT$9,040,000

來源：《時間觀念》

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