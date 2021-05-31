挺綠能 永豐主辦首宗漁電共生聯貸逾30億元 第四季將正式發電

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (31) 日宣布，該行統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案、總金額 30.25 億元，上週五已正式與泰陽光電簽訂聯合授信合約，預計第四季將開始正式發電。

永豐銀行總經理莊銘福表示，此案由永豐擔任管理銀行並邀集 9 家金融同業共同主辦，資金投入建置位於嘉義縣義竹鄉的 50 MW（Mega Watt；百萬瓦）溫室科技養殖電廠，配合政策推動漁電示範案場，達成土地多元利用，也是目前最大規模的漁電共生電廠，同步解決漁民在極端氣候遭遇的養殖困境並優化養殖環境，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式。

屆時義竹養殖電廠預計今年第四季開始正式發電，據了解，義竹電廠第一階段發電量的減碳效果，約當 87 座台北大安森林公園的吸碳量，共創漁業、綠能雙贏。

永豐助攻綠能 打造多元化綠電供應方案

莊銘福表示，永豐銀行自 2012 年起跨足綠色金融領域，協助台灣企業接軌 RE 100（100% Renewable Electricity；100% 再生電力）的全球趨勢，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等；前 (2019) 年啟動籌組大型水上型及地面型太陽能電廠聯貸案，以擴大綠色金融服務範疇；迄今，永豐銀行融資合作的裝置容量約達 0.75 個核電廠。

永豐銀行 4 月也與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，預計投入 100 億資金，支持發展漁電共生。

力挺綠能、落實企業 ESG 共推環境永續

莊銘福表示，永豐銀致力於支持綠能產業發展，提供多元商品及服務、推動綠能產業創新交易型態，例如，首創民間綠電交易融資架構 “或攜手售電業者打造網路交易平台，建構創能、儲能、節能及綠電交易生態圈。

除力挺綠能發展外，永豐銀行積極落實響應 ESG 永續發展，於去年簽署「赤道原則」，成為國銀第 6 家、全球第 102 家赤道銀行。此外，繼發行首檔綠色債券及可持續發展債券後，5 月則發行全台首檔社會責任債券，未來，將持續全方位實踐 ESG 為目標，共推企業永續。