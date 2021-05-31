泰鼎-KY通過今年資本支出37.35億元 較去年大增1.43倍

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (31) 日公布 2021 年全年資本支出預算，預估全年將投入約 37.35 億元，較去年 15.4 億元增 1.43 倍，主要在於興建中的泰國新廠產能將分期並提前開出，預計第三季先開出一條，第四季再開 2 條。

依泰鼎 - KY 最新財報顯示，2021 年第一季實際資本支出為 8.4 億元。

泰鼎 - KY 4 月營收 12.69 億元，改寫歷年同期新高，月增 22.2%，年增 25.2%，4 月單月稅後純益 1.18 億元，年增 0.85%，每股純益 0.62 元，加計首季獲利，前 4 月每股純益為 1.43 元。

泰鼎 - KY 今年首季受匯損及原物料價格上揚干擾，獲利不如預期，營收 32.6 億元，毛利率 18.9%，季減 0.46 個百分點，年減 2.57 個百分點，稅後純益為 1.54 億元，季減 25.96%，年減 45.64%，單季每股純益 0.81 元。

泰鼎 - KY 第一季汽車板接單比重 18%，預估 2021 年全年汽車板占整體營收比重將提高到 20% 的水準。

泰鼎 - KY 認為，2021 年首季營運應為谷底，毛利率相對第 4 季穩定，第 2 季起將持續轉嫁原物料成本，可望更有助營運。

泰鼎 - KY 擴建中的泰國新廠將分期並提前開出，預計第三季先開出一條，第四季再開出 2 條線能。