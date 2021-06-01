台股攻上萬七歷史新高 勞動基金前4月大賺2739億元

台股 4 月站上「萬七」關卡，勞動基金收益也跟著水漲船高，前 4 月收益共 2739.7 億元，單月大賺 890 億元，總收益率 6.07%。

勞動基金運用局今 (1) 日公布勞動基金收益數據，其中攸關勞工們退休金的新、舊勞退基金，前 4 月收益數共 2287.7 億元、收益率 6.34%。

根據勞金局資料顯示，加計勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金組成的勞動基金，前 4 月收益數共 2739 億元、收益率 6.07%。

勞金局統計，截至 4 月底止，整體勞動基金總規模共 4 兆 7844 億元，其中新制勞退基金規模 2 兆 8536 億元，舊制勞退基金規模為 9263 億元，勞保基金規模為 8398 億元，就保基金規模為 1397 億元，職災保護專款 108 億元，積欠工資墊償基金規模 142 億元。

展望後市，勞動基金運用局引述聯合國日前發布的 2021 年中期世界經濟形勢與展望報告指出，包含美國與中國大陸等主要經濟體，全面快速施打疫苗，商品貿易已經達到疫情前水準，因此將今年全球經濟成長率預估值從 1 月 4.7% 上調至 5.4%。

但聯合國也示警，各國疫苗接種不平等，而且新變異病毒正在影響南亞、南非及拉美廣大民眾，對世界經濟成長構成嚴峻挑戰。

另外，在台商回流、新興科技等因素催化下，預估我上半年出口增幅可望高達 2 成左右，但要注意的是，包括我在內等新興市場疫情快速蔓延，恐拖累經濟成長。