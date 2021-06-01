柏承昆山子公司深圳證交所上市案 擬本月完成送件

PCB 廠柏承 (6141-TW) 昆山子公司深圳證交所上市案，預計本月送件，昆山柏承申請赴大陸掛牌案，已在 2 月底先行召開股東臨時會通過。

目前柏承營收來看，受惠 HDI 及高階、高層數晶圓測試板訂單湧入，3 月起營收回溫，在訂單持續挹注下，第二季工作天數也增加，單月接單都超過 3.5 億元，季營收將能向上挑戰 10.6 億元的歷史新高。

柏承大陸昆山廠目前以 HDI 板生產為主，目前滿載生產，每月出貨量 35 萬呎，主要訂單來自大陸品牌手機廠；柏承為因應市場 HDI 製程 PCB 的高度需求，除在江蘇昆山廠的 HDI 產能外，轉投資新建的江蘇南通廬山廠施工工程也順利，新建南通廬山廠已完成土木工程，目前正在進行水電等管線工程，預估新產能將在今年 9 月分期開出。

柏承 2020 年稅後純益 3.45 億元，每股純益 2.67 元，董事會決議擬配發 0.5 元現金股利，同時辦理 10% 現金減資，每股退還股款 1 元，合計每股將發出 1.5 元現金。柏承完成 10% 現金減資後，股本將由 12.89 億元降 11.6 億元。

柏承日前召開股臨會，通過在中國大陸轉投資設立柏承科技 (昆山) 在深圳證券交易所 A 股上市案，預計 6 月底前送件。昆山柏承送件時股本為人民幣 3.31 億元。