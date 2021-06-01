雄獅拚多元收入 拓餐飲外送服務

由於本土疫情嚴峻，旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (1) 日宣布，集團餐飲品牌「gonna 共樂遊」和「光一肆號」將擴展外送服務，旗下旅行社員工受訓後將成立自有外送員，目前已有 50-80 人加入，預計最多調度 2000 名集團員工支援，未來更計畫增設雲端廚房，以加強整體服務能量。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，雄獅已全面停止出團至 6 月 14 日，餐飲事業也受疫情衝擊，不過，雄獅資金充裕，維持正常運作沒問題，組織改造和新事業體投入不停頓才是未來關鍵，目前人力全力投入集團「增 R(Revenue)」項目，包括雄獅嚴選商品、餐飲以及整合行銷公司。

雄獅集團欣食旅總經理陳斯重指出，餐飲業正面臨史無前例的重大危機，gonna 共樂遊和光一肆號即刻轉型為外送、外帶餐廳，並與集團共享人力，最多將調度 2000 位旅遊產業員工支援餐飲事業，並成立自有雄獅外送員，補足既有外送平台的不足之處，預計在疫情期間可帶動 2.5-3 倍的外帶業績成長。

gonna 共樂遊於去年初耗資千萬元，於內湖總部成立中央廚房，未來預計加速拓展雲端廚房，藉此快速擴張外送範圍。

雄獅強調，員工可藉機進行內外交叉、跨站、跨店、跨品牌訓練，並持續聘用專業人才，為未來做準備。