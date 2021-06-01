缺料可望緩解 全年液晶顯示器面板出貨上看1.69億片、年增4.2%

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (1) 日表示，受惠疫情帶動宅經濟發酵，IT 產品自去年第 2 季起需求延續至今，雖然今年首季受三星顯示器 (SDC) 淡出供應、上游 IC 吃緊影響，出貨下滑，但下半年隨著缺料狀況緩解，預期全年液晶顯示器面板出貨量仍將年增 4.2%、達 1.69 億片。

集邦表示，今年上半年液晶顯示器面板出貨受限三星退出及 IC、TCON 材料短缺影響，其中，三星計畫今年完成上半年 120 萬片目標後，退出 LCD 面板供應行列，估今年全年出貨量將大減 93.8%，此外，受限半導體產能吃緊，面板上游材料同樣供不應求，也壓抑面板生產表現。

集邦近一步指出，對面板廠來說，液晶顯示器利潤相較電視、筆電面板較低，因此在產能調配上也相對弱勢，統計首季液晶顯示器面板出貨量達 3990 萬片、季減 8.6%。

展望下半年，集邦認為，隨著電視、筆電整機需求逐步趨緩，加上部分半導體廠新產能擴增下，上游材料緊缺影響將緩解，品牌廠為維持正常庫存水位也將加強備貨力道，估全年液晶顯示器出貨仍將維持正成長，出貨達 1.69 億片、年增 4.2%。