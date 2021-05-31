提早一個月 韓兩大面板供應商開始生產新iPhone OLED面板

周一 (31 日) 《科創板日報》報導指出三星 Display 和 LG Display 已經開始生產新 iPhone 的 OLED 面板。這比去年 iPhone 12 的面板生產時間提早一個月啟動。由於去年全球受到 COVID-19 衝擊，導致手機零組件出現採購延後現象，蘋果推出 iPhone 12 的時間也較過去晚。

消息人士透露，三星 Display 已於本月中旬開始生產，而 LG Display 則是最近開始生產。三星 Display 在物料準備比 LG Display 早 1 周，若計入面板的模組時程，三星 Display 首片螢幕下線的時間可能要比 LG Display 早 10 天左右。

消息人士透露，根據蘋果的要求，這這兩家韓國 OLED 面板供應商已經比去年提早開始生產。由於 iPhone 12 需求超出蘋果預期，導致部份零組件出現較嚴重的庫存緊俏情況。為了避免新 iPhone 出現同樣問題，蘋果可能提早量產 OLED 等關鍵零組件。

(圖片: AFP)

之前媒體報導曾指出，據悉三星 Display 將會為新款 iPhone 生產 8000 萬片 OLED 面板；而 LG Display 則將會生產 3000 萬片。而需留意的是，iPhone Pro 系列所採用的低溫多晶氧化物 (LTPO) 面板將由三星 Display 獨家供應，可以支持最高 120Hz 的螢幕更新率。

蘋果計劃今年為 Pro 兩款型號提供 LTOP TFT OLED。樂金顯示將為兩個低階型號提供低溫多晶矽 (LTPS)TFT OLED 面板。

此外，韓媒 Etnews 引述業內人士消息稱，三星 Display 計劃將採用 UTG 的可折疊 OLED 面板出貨給其他智慧手機廠商，以加強其可折疊螢幕業務，還可以提高產品報價。目前 UTG 只供應給母公司三星。

三星 Display 的子公司 Douinsys 是全球第一家實現 UTG(超薄玻璃) 商業化的企業，加工過後的玻璃經過強化處理以增加柔韌性和耐用性，使其可以折疊和展開。

