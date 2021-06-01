IC載板客戶下單旺盛 迅得部分訂單看到2022年

PCB 及半導體自動化設備廠迅得機械 (6438-TW) 新廠擴建完成後，營運量能大增，其中 IC 載板客戶需求旺盛，總經理王年清指出，迅得 2021 年營收將有高成長表現，部分訂單更已排到明年交機，半導體應用設備比重，將在今年下半年大幅提高到 2 成。

迅得今年首季營收 10.27 億元，創 10 季以來新高，毛利率 32.19%，季增 0.65 個百分點，年增 4.54 個百分點，稅後純益 1.21 億元，季減 14.18%，年增 2.61 倍，每股純益為 2 元。

迅得 4 月營收 3.5 億元，月減 16.36%，年增 16.4%，前 4 月營收為 13.77 億元，年增 45.32%，預估第二季的營收將逐月攀高，同時，今年下半年進入半導體設備交機旺季，王年清指出，今年上半年半導體設備占比為 15%，預估下半年進一步擴大到 20% ，有助下半年獲利提升。

王年清指出，今年由於 PCB 廠擴充載板產能，因應客戶端的強烈需求，迅得全年營收可望高度成長，且由於 PCB 廠因應明年客戶端預訂產能，也一再下訂設備長交期訂單，讓設備廠得以提前備料，就目前迅得接單來看，部分訂單交期已看到 2022 年。

PCB 大廠欣興 (3037-TW) 受惠載板稼動率維持滿載，ABF 載板市場供需缺口達 26%，欣興決議，追加 2021 及 2022 年資本支出合計逾 120 億元，追加後，今年資本支出達 344.71 億元。

欣興原規劃今年資本支出 270.86 億元，創新高，近期董事會決議再增加約 73.85 億元，增加後約為 344.71 億元。