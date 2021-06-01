〈美股早盤〉復甦預期樂觀 道瓊開盤漲超200點 標普500逼近前高

在疫情顯著改善的背景下，對經濟復甦的樂觀預期，帶動美股周二 (1 日) 高開高走。截稿前，道瓊工業指數漲 225 點或 0.65％，那斯達克綜合指數漲 0.5％，標普 500 指數漲 0.5%，接近歷史新高，費半漲 1.1％。

隨著疫苗接種率提升，美國確診數持續下滑。美國疾病管制中心 (CDC) 周日發布數據顯示，全美迄今已超過一半以上人口至少接種 1 劑新冠疫苗。此外，官方顯示美國上周六 (30 日) 單日新增 12663 例確診，為 2020 年 3 月以來最低水平。

除了疫情顯著改善、疫苗接種進度有所斬獲外，最新經濟數據也幫助帶動市場對於經濟復甦的樂觀情緒。周二公布 5 月財新中國製造業 PMI 微升至 52，符合市場預期，IHS Markit 公布歐元區公布 5 月製造業 PMI 升至 63.1，寫下有紀錄以來最高水平，但物價壓力仍存。

稍後公布將公布美國 ISM 和 Markit 製造業 PMI，周五將公布官方非農就業報告。

隨著經濟重啟，工業和航空股周二領先漲幅，波音 (BA-US)、美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 開盤分別漲 2.6％、1.2％和 1.3％，受惠於樂觀能源需求前景，埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 均漲逾 2%。

在突破 70 關鍵水平後，布蘭特原油周二開盤後漲勢收斂，小漲 0.09％，至每桶 69.69 美元，WTI 原油漲 2.94％，至每桶 68.27 美元。

市場繼續觀望周二的 OPEC + 部長級會議，會議上將決定後續增產走向。《彭博》引述與會代表稱，OPEC + 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 建議按計畫在 7 月增產。

截至台北時間周一 (1 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 225.86 點或 0.65%，暫報 34755.31 點

那斯達克綜合指數上漲 71.50 點或 0.52%，暫報 13820.23 點

標普 500 指數上漲 21.31 點或 0.51%，暫報 4225.42 點

費半上漲 35.09 點或 1.10%，暫報 3221.65 點

台積電 ADR 上漲 1.95% 至每股 119.65 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.62%

紐約輕原油上漲 2.94% 至每桶 68.27 美元

布蘭特原油上漲 0.09% 至每桶 69.69 美元

黃金上漲 0.33% 至每盎司 1911.60 美元

美元指數下跌 0.15% 至 89.855 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AMC(AMC-US) 早盤上漲 19.60％，至 31.24 美元。

藉著近期股價飆升，AMC 宣布以每股 27.12 美元價格，向資產管理公司 Mudrick Capital 出售 850 萬股普通股，以籌集 2.305 億美元資金，並計劃將所得款項用於潛在收購、去槓桿化等

Cloudera(CLDR-US) 早盤上漲 23.69％，至 15.90 美元。

私募股權公司 KKR & Co 和 Clayton Dubilier & Rice LLC 同意以每股 16 美元、總計約 53 億美元價格，收購大數據軟體供應商 Cloudera，較上周五收盤價溢價 24%。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤上漲 4.98％，至 33.73 美元。

小鵬汽車周二公布 5 月交車量達 5686 台，年增 483%，今年截至 5 月底的累計交車量為 24173 台，也較去年同期大增 5 倍。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 將公布美國 5 月 Markit 製造業 PMI，預期 61.5，前值 61.5

台北時間 22:00 將公布美國 5 月 ISM 製造業 PMI，預期 61.0，前值 60.7

台北時間 22:30 將公布達拉斯 Fed 5 月製造業活動指數，預期 36.5，前值 37.3

華爾街分析：

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O’Reilly 表示，市場對於通膨壓力的累積變得相對樂觀，這個由流動性驅動的股市正在剔除任何壞消息。

O’Reilly 將拜登提出的 6 兆美元預算案視為股市進一步上揚的催化劑，雖然估值看起來很高，可能導致股價在第 3 季回落，但預計不會出現嚴重拋售。

RBC Capital Markets 大宗商品策略主管 Helima Croft 認為，OPEC + 可能在 6 月和 7 月每日增產 35 萬至 44.1 萬桶原油，然而，考慮到印度、日本確診數居高不下，加上伊朗可能在今年稍晚增加原油出口，沙烏地阿拉伯對於增產仍抱持謹慎態度。