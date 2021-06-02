蘋果爆料者：iPhone 13電池更強大

iPhone 13 新一波「劇透揭密」，蘋果爆料者週二 (1 日) 聲稱，iPhone 13 電池較前一代更強大。

距離蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會約有 3 個多月左右，蘋果新機 iPhone 13 消息不斷，早前外媒報導，iPhone 13 系列將比 iPhone 12 機身稍厚，並且還配有更大、更厚的相機模塊，而且新機還支援 120Hz 螢幕更新率。

iPhone 13 系列將比 iPhone 12 機身稍厚 (圖片：翻攝 MacRumors)

據報導，新款 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 機身厚度約為 7.57 毫米，較 iPhone 12 機型 7.4 毫米還多出一些。當時就讓外界紛紛揣測，蘋果此舉應該是為了讓 iPhone13/13 Pro 配備一個更大容量的電池。

週二蘋果爆料者 @L0vetodream 轉發「數碼閒聊站」的微博貼文進一步證實這項推論。

@L0vetodream 於推特轉發該貼文並且回應：「哇！太讚了！」暗示今年 iPhone 13 系列提供較 iPhone 12 系列更長效的電池續航力。

蘋果爆料者間接證實 iPhone 13 電池容量更大 (圖片：@L0vetodream 推特)

「數碼閒聊站」微博貼文透露「疑似的 iPhone 13 型號電池與容量，A2653 額定容量達 4353 mAh、A2656 額定容量達 3095 mAh、A2660 額定容量達 2406 mAh，電池全面加量，大概是工程測試的高更新率 (120Hz) 還是比較耗電吧！」

蘋果 iPhone 13 系列與前代機種的容量預測和比較 (圖片：APPLEINSIDER)

與同類機型相比，iPhone 13 Pro Max 明顯較 iPhone 12 Pro Max 電池容量明顯大幅提升，前者為 4353 mAh，後者為 3,687 mAh。

iPhone 13 mini 較 iPhone 12 mini 中使用的 2,227mAh 的電池容量略有提升。

過去經驗來看，@L0vetodream 爆料準確度相當高，且常有獨家消息，但在蘋果今年秋季發表會公布消息之前，無法百分百保證該消息就是真的。