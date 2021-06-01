傳以破產為由釋出風場股權 達德：專案公司出現財務困難

離岸風電開發商達德能源 (wpd) 今 (1) 日傳出以破產為由，出售風場股權，對此，達德能源表示，是負責開發風場的允能專案公司出現財務困難，不涉及達德本身財務，在台灣的其他開發及營運行為仍正常進行，無任何破產疑慮，並強調，達德能源並無在此股權交易案中獲利。

達德能源負責開發的雲林離岸風力發電場，以允能風力發電股份有限公司為專案公司，有關允能風電向經濟部申請調整股權結構一案，達德能源今日也發出聲明回應。

達德能源表示，專案風機相關設備都已製造完成，但風場建設期間受全球疫情衝擊，導致專案期程嚴重延遲，造成專案公司成本爆增 34%，出現重大資金缺口，故向經濟部申請引進新股東並進行股權調整。

達德能源強調，本案為允能專案公司出現財務困難，不涉及達德集團本身財務狀況，達德集團在台灣的其他開發及營運行為仍正常進行，無任何破產疑慮。

允能於申請股權調整前，由 wpd 持股 48%、Sojitz 持股 27% 及 EGCO 持股 25%。Sojitz 為由双日株式會社所領軍的數家知名日本企業共同投資，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和 JXTG 新日本石油能源公司等專注於長期投資的能源領域企業；EGCO 則為泰國的電力集團；wpd 則已為本案注資約新台幣 125 億元。

達德能源表示，為確保專案順利完工、避免專案本身財務破產，並保護供應商權益，故與銀行團積極協商，並引進法國道達爾集團 (Total) 資金。

道達爾集團為全球第四大石油與天然氣公司，近年為能源轉型，積極投入包括離岸風電等再生能源發展，目前也為台灣供應約 9% 天然氣。

本案股權結構於經濟部核准後，將為達德能源持股 25%、Sojitz 持股 27%、EGCO 持股 25% 及 Total 23%。達德能源表示，仍將依 25% 比例繼續注資本案，強調並無在此股權交易案中獲利。

