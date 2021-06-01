〈國內疫情升溫〉證券期貨相關機構挺醫護防疫 合捐5500萬添購防護設備

國內疫情嚴緊繃，全國防疫進入第三級警戒，其中雙北地區的醫療院所負荷龐大，金管會轄下證券期貨相關機構證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心，將共同捐助中央流行疫情指揮中心 3000 萬元，添購組合式負壓隔離艙數套，提升醫護人員安全防護。

另外，也將共同捐助台大醫院、臺北榮民總醫院、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院及三軍總醫院等五家醫療院所各 500 萬元；捐贈金額共計 5500 萬元，以行動力挺醫護。

證交所表示，為協助政府及中央流行疫情指揮中心執行防疫措施，優化防疫相關設備，金管會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及中華民國證券櫃檯買賣中心，決定合力捐助 3000 萬元，添購組合式負壓隔離艙數套，除可快速組裝，亦能符合居家檢疫、居家隔離的急診需求。

證交所表示，艙內兩側入口將醫護人員及病患分流，並備有空氣清淨機過濾病毒，有效保護醫護人員，降低感染風險，提供安全的醫療處置場所。

此外，考量雙北防疫醫護能量需求大增，醫療體系面臨防疫物資短缺及人力緊繃的壓力，金管會轄下證券期貨相關單位也決定共同捐助雙北五大醫療院所每家各 500 萬元，合計共 2500 萬元。

證交所表示，捐贈金額將全數用於醫療院所防疫所需，包括醫療器材及設備的緊急添購、照護病患的醫療支出、對第一線醫護人員的慰問等，挹注醫療資源調度，協助醫護無後顧之憂執行防疫工作。