宏碁搶攻智慧穿戴商機 旗下子公司倚天、酷碁6月起合併

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年積極轉型推轉型生活風格 (Lifestyle) 品牌，旗下子公司倚天資訊、酷碁科技今 (1) 日宣布，將正式合併成為 Acer Gadget 倚天酷碁公司，同時推出新款行動支付手環，瞄準疫情衍伸的防疫零接觸支付商機。

倚天資訊、酷碁科技均為宏碁 100% 持有子公司，其中，倚天資訊專注手持裝置市場，宏碁也看準相關商機在 2008 年以約 90 億元取得倚天資訊 100% 股權，而酷碁則是 2018 年從資訊產品事業群獨立分割出來的 100% 子公司，主要產品為智慧佛珠等。

酷碁不只鎖定國內商機，去年也攜手天主教宗座傳信善會推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，結合科技、信仰、人文與支付功能，進一步跨足全球市場，也強化生態圈、生活風格品牌。

隨著倚天與酷碁合併後，新合併公司也宣布發起 Acer Gadget 行動支付手環募資活動，也看好疫情帶動的零接觸支付成為防疫趨勢，強化布局智慧穿戴市場，新款 Acer Gadget 行動支付手環也將把 iPASS 一卡通晶片置於黑色主珠中，可望成為零接觸載具應用。

宏碁近年持續擴大布局多元事業版圖，目前旗下至少已有 20 個小金虎事業逐步發酵，成長性更勝筆電事業，統計宏碁去年非筆電事業營收占比達 13.9%，今年首季則已成長到 14.3%。