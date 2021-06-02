馬斯克推文慶祝上架Coinbase 狗狗幣日內大漲36% 重登半月高點

在加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 宣布於 Coinbase Pro 上架狗狗幣服務後，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 透過推特慶祝，激勵狗狗幣大漲 36%，重新站上半個月高點。

周三 (2 日) 美股盤前，狗狗幣 24 小時漲幅逾 36%，暫報 0.4414 美元。

狗狗幣月線走勢 (圖：CoinDesk)

Coinbase 周一 (31 日) 宣布，6 月 1 日起將為 Coin base Pro 用戶提供狗狗幣轉帳服務，一旦滿足流動性條件後，交易服務將在太平洋時間周四 (3 日) 上午 9 點或之後啟動。

Exness 分析師 Michael Stark 表示，Coinbase 啟動狗狗幣服務的消息雖幫助提振市場情緒，然而，驅動交易量走高的主要因素為馬斯克的轉推文。

作為狗狗幣的強力支持者，馬斯克於推文慶祝上述消息，轉推去年 7 月分享的一張宣稱「狗狗幣的標準將席捲全球金融體系」的圖片，敘述文字稱「這是不可避免的」(It’s inevitable)。

受到馬斯克在內狗狗幣狂熱人士的支持，狗狗幣已較去年同期漲 13,000%，市值在加密貨幣市場中急遽攀升。