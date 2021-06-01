美國5月ISM製造業持續擴張 人力、原料短缺恐限制增長力道

美國 5 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 61.2，較前值小幅上揚，但遜於市場預期，製造業活動雖持續擴張，ISM 警告，人力和原物料短缺問題仍繼續限制製造業增長。

5 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 67.0，前值 64.3

生產指數報 58.5，前值 62.5

雇傭指數報 50.9，前值 55.1

供應商交貨指數報 78.8，前值 75.0

存貨指數報 50.8，前值 46.5

客戶端存貨指數報 28.0，前值 28.4

價格指數報 88.0，前值 89.6

未完成訂單指數報 70.6，前值 68.2

出口訂單指數報 55.4，前值 54.9

原物料進口指數報 54.0，前值 52.2

ISM 製造業細項指數 (圖：ISM)

觀察細項指數，5 月新訂單指數上升至 67，受制於人力和原物料短缺，生產和僱傭指數均較上月下滑，前者寫下 2020 年 6 月以來最低。

供應商交貨指數續寫 47 年以來最高，交貨速度依舊緩慢，反映人力、物流以及原物料價格上的種種限制。價格指數較上月小幅下滑，但仍是 2008 年 7 月以來最高水平。

存貨指數雖較上月回升，因供應商交貨狀況跟不上新訂單增長水平，故仍處於不穩定狀態，未完成訂單則持續累積，創下 1993 年 1 月以來最高。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，5 月製造業景氣持續擴張，企業和供應商仍在努力滿足不斷增長的需求水平，但交貨時間拉長、關鍵原物料短缺、大宗商品價格上揚以及物流困境等問題，也繼續影響製造業各領域。

Fiore 續指，因人力和零件短缺所導致的停工，加上人力招募困難，依舊是限制製造業增長的主要因素。

IHS Markit 美國 5 月製造業 PMI：

在產出擴張和新訂單強力支撐下，Markit 美國 5 月製造業 PMI 終值報 62.1，高於初值的 61.5，續創有紀錄以來新高。

Markit 報告顯示，受惠於海內外需求回升，5 月新訂單以史上最快紀錄增長，但供應鏈問題仍持續影響營運能力，加上人力短缺，未完成訂單正急遽上揚。